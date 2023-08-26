Almanya'da çırak sıkıntısı alarm veriyor

Almanya'da meslek eğitimi alanında pandemi sırasında kaydedilen düşüşün, salgının etkisini yitirmesiyle ortadan kalkması bekleniyordu. Ancak beklenti karşılığını bulmadı. DIHK'dan yapılan açıklamada, Temmuz sonu itibarıyla Oda bünyesinde bulunan işletmelere yaklaşık 207 bin gencin meslek eğitimi için kaydını yaptırdığı belirtildi.





Bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 daha fazla olmasına karşın gereksinimi karşılamaktan uzak. DIHK, işletmelerde halihazırda açık olan on binlerce eğitim yerinin muhtemelen doldurulmayacağını varsayıyor.

Sorun demografi kaynaklı



