Depremler sonrası çatlaklar meydana geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem sonrası meydana gelen hasarlarla ilgili açıklama yaptı:





- Esenler bir, Küçükçekmece bir bina çatlağı olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir.





- Mudanya'da bir evde çatlak olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir.





- İki vatandaşımız merdivenden düşmüş olup sağlıklarına ilişkin bir olumsuz durum söz konusu değildir.