Samanyolu Haber /Gündem / Depremler sonrası çatlaklar meydana geldi /04 Aralık 2023 13:14

Depremler sonrası çatlaklar meydana geldi

5,1 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem sonrası bazı binalarda çatlaklar meydana geldi. İki kişi merdivenden düştü.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem sonrası meydana gelen hasarlarla ilgili açıklama yaptı:

- Esenler bir, Küçükçekmece bir bina çatlağı olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir. 

- Mudanya'da bir evde çatlak olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir. 

- İki vatandaşımız merdivenden düşmüş olup sağlıklarına ilişkin bir olumsuz durum söz konusu değildir.
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