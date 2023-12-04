Samanyolu Haber /Gündem / Naci Görür'den Gemlik uyarısı /04 Aralık 2023 13:23

Naci Görür'den Gemlik uyarısı

Marmara Denizi'nde 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem hissedildi. Depremi değerlendiren yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gemlik konusunda uyarıda bulundu.

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Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

Bursa ve çevre illerin yanı sıra İstanbul'da da hissedilen depremin ardından vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Depremden etkilenen bazı vatandaşların telefonla ailesini ve yakınlarını aradıkları görüldü.

PEŞ PEŞE İKİ DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

NACİ GÖRÜR GEMLİK'E DİKKAT ÇEKTİ

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir değerleme yapan Prof. Dr. Naci Görür şunları söyledi:

"Arkadaşlar, Bursa, Mudanya Kumyaka’nın biraz açıklarında 5,1 deprem oldu. Bu deprem belli ki çok insanı telaşlandırmış. Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayının Gemlik Körfezi içindeki kısmında.

Bu fay KAF’ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz.

Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir.  Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir. Geçmiş olsun."

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