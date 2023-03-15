Depremzedelere büyük ayıp: 41 milyarlık bağışın adı var kendi yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremzedeler için düzenlenen Türkiye Tek Yürek Kampanyası’nda yatırılan parayı açıkladı. Kimlerin bağış taahhüdünü yerine getirmediği konusunda bilgi vermedi.







115 MİLYAR VAAT EDİLDİ

AFAD Koordinasyon Merkezi’nde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki çalışmalara ve yardımlara ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremzedeler için yapılan ‘Türkiye Tek Yürek Kampanyası’nda taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldığını’ açıkladı.





Oktay, deprem bölgesinde 1 milyon 805 bin 842 binanın incelendiğini, 653 bin konutun acil, ağır, yıkık, orta hasarlı tespit edildiğini söyledi. Fuat Oktay “Enkazın yüzde 20’si kaldırıldı. Yani artık ayağa kalkma dönemindeyiz” dedi.





Oktay, 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi’nin, “1 milyon 376 bin 947 depremzede ailenin hesaplarına yatırıldığını ayrıca 261 bin 757 aileye de 15 bin lira tutarındaki taşınma yardımı yapıldığını” açıkladı.





74 MİLYAR 118 MİLYON 164 BİN LİRASI YATIRILDI

Fuat Oktay, “Türkiye Tek Yürek Kampanyası’nda taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldığını” kaydetti, “Toplanan yardımın her bir kuruşu deprem bölgesinin inşa ve ihyasına harcanmaktadır. Taahhüt edilip henüz AFAD hesaplarına aktarılmayan kısmın da önümüzdeki günlerde söz verenler tarafından iletileceğine inanıyorum” dedi.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında kaydedilen 15 binin üzerinde konuta şu ana kadar 6 bin 946 kişi yerleştirildi” diye konuştu.





TAAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN FİRMALAR HANGİLERİ?

Fuat Oktay, kimlerin taahhüdünü yerine getirmediği konusunda bilgi vermedi. Bununla birlikte açıkladığı 74 milyar 118 milyon 164 bin lira, kamu kurumlarının taahhüt ettiği yaklaşık 85 milyar liranın bile 11 milyar lira altında altında.





İŞTE O ŞİRKET VE KURUMLAR

Ünlülerin katıldığı gecede 1 milyar liranın üzerinde bağışta bulunan şirket ve kurumlar şöyle:





Merkez Bankası: 30 Milyar TL. Ziraat Bankası: 20 milyar TL. Vakıfbank: 12 milyar TL. Halkbank: 7 milyar TL. TURKCELL: 3,5 milyar TL. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı: 3 milyar 600 milyon TL. TMSF: 2 milyar TL. Türk Telekom: 2 milyar TL. Borsa İstanbul: 2 Milyar TL. Cengiz Holding: 3 milyar TL. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik: 2 milyar TL. THY: 2 Milyar TL. Vakıf Katılım: 2 milyar TL. BAYKAR Teknoloji : 2 milyar TL. Ziraat Katılım: 1 milyar TL . Emlak Katılım: 1 milyar TL.