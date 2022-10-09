Samanyolu Haber /Spor / Dev rekabette kazanan Milan oldu /09 Ekim 2022 00:18

Dev rekabette kazanan Milan oldu

İtalya Serie A'nın 9. haftasında dev bir maç oynandı. Milan sahasında konuk ettiği Juventus'u, Fikayo Tomori ve Brahim Diaz'ın golleriyle 2-0 yendi. Kırmızı-Siyahlılar zirve için iddialı olduğunu gösterirken, Juve'de ise kötü gidişatı devam etti.

SHABER3.COM

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Milan sahasında Juventus'u konuk etti. Büyük bir mücadeleye sahne olan dev karşılaşmada nefesler kesildi. Her iki takımın çok ciddi mücadele verdiği maçta iki gol çıktı. İki gol de Kırmızı-Siyahlılar'a aitti.

Oyundan hiç koğmayan Milan tam ilk yarı bitti denirken 45+1'de Fikayo Tomori ağları sarstı ve Milan soyunma odasına 1-0 önde gitti. Kırmızı-Siyahlılar ikinci devreye de iyi başladı. Bu kez 54'te Brahim Diaz sahneye çıktı ve Juventus'u yıkan, Milan'ı da 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Kalan dakikalardan başka gol olmayınca dev mücadeleyi Milan 2-0 kazandı. 

Bu sonuçla Milano ekibi art arda ikinci galibiyetini aldı ve puanını 20'ye yükseltip, zirve için iddialı olduğu mesajını gönderdi. Juventus'ta ise kötü gidişat sürdü. Siyah-Beyazlılar 13 puanda kaldı ve bu sezonki ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dev rekabette kazanan Milan oldu Sonraki Haber >>

AKP'li vatandaştan dumur eden sokak röportajı

AKP'li vatandaştan dumur eden sokak röportajı

AKP’li meclis üyesinin uyuşturucu tarlası ortaya çıkarıldı

AKP’li meclis üyesinin uyuşturucu tarlası ortaya çıkarıldı

Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprüde büyük patlama

Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprüde büyük patlama

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin sesinden Medine'nin Gül'ü

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin sesinden Medine'nin Gül'ü

AKP’liler mikrofonu unuttu, skandal sözleri herkes duydu

AKP’liler mikrofonu unuttu, skandal sözleri herkes duydu

İran, Fransız ajanların videosunu yayınladı

İran, Fransız ajanların videosunu yayınladı

Erdoğan 'KKTC'yi tanıyın' demiş, önce kendileri tanısın

Erdoğan 'KKTC'yi tanıyın' demiş, önce kendileri tanısın

AKP’li maganda sokak röportajı veren gence saldırdı

AKP’li maganda sokak röportajı veren gence saldırdı

Kamu Spotu: Sansür yasası nedir? Nasıl uygulanır?

Kamu Spotu: Sansür yasası nedir? Nasıl uygulanır?

Canlı yayınında birbirine girdiler! Sunucu zor sakinleştirdi

Canlı yayınında birbirine girdiler! Sunucu zor sakinleştirdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:21:57