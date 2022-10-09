Dev rekabette kazanan Milan oldu

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Milan sahasında Juventus'u konuk etti. Büyük bir mücadeleye sahne olan dev karşılaşmada nefesler kesildi. Her iki takımın çok ciddi mücadele verdiği maçta iki gol çıktı. İki gol de Kırmızı-Siyahlılar'a aitti.







Oyundan hiç koğmayan Milan tam ilk yarı bitti denirken 45+1'de Fikayo Tomori ağları sarstı ve Milan soyunma odasına 1-0 önde gitti. Kırmızı-Siyahlılar ikinci devreye de iyi başladı. Bu kez 54'te Brahim Diaz sahneye çıktı ve Juventus'u yıkan, Milan'ı da 2-0 öne geçiren golü kaydetti.





Kalan dakikalardan başka gol olmayınca dev mücadeleyi Milan 2-0 kazandı.





Bu sonuçla Milano ekibi art arda ikinci galibiyetini aldı ve puanını 20'ye yükseltip, zirve için iddialı olduğu mesajını gönderdi. Juventus'ta ise kötü gidişat sürdü. Siyah-Beyazlılar 13 puanda kaldı ve bu sezonki ikinci mağlubiyetini yaşadı.