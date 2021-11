Devlet dairesinde 1 değil 3 uyuşturucu zulası varmış!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde makam şoförü olarak çalışan F.D.’nin kurum binasına 5 bin adet uyuşturucu sentetik hap sakladığını, devletin resmi aracıyla bu uyuşturucuların dağıtımını yaptığı gündeme getirmişti.gazeteduvar.com.tr'ningöre, Ağbaba, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında 5 bin uyuşturucu hap yakalanmasıyla ilgili 1 aya yakın süredir herhangi bir işlem yapılmamasını eleştirdi, “Skandalın ortaya çıkmasının üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen kurumdan başta müdür olmak üzere 1 kişinin bile ceza almaması AKP’nin ve Bakanın bu konuyu kapatmak istediğinin göstergesidir” dedi.



Aile ve Sosyal Poliitikalar Bakanı Derya Yanık



1 DEĞİL 3 ZULA VARMIŞ Türkiye Cumhuriyeti tarihinde narkotik ekipleri tarafından ilk kez bir kamu kurumuna uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini ve 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirten Ağbaba, yaptığı açıklamada “AKP iktidarları döneminde kamuda her gün yeni bir skandal, yeni bir kokuşmuşluk ile karşılaşıyoruz. Yeni yeni ortaya çıkıyor ki Malatya’daki devlet dairesinde 1 değil 3 zula birden varmış. Makam şoförü riski dağıtmak için her ihtimale karşı uyuşturucu hapları 3'e bölerek kurumda saklamış, dağıtıma çıkacağı zaman kurum aracı ile satışa çıkmış” ifadelerine yer verdi.



‘MÜDÜRLE İLGİLİ NEDEN TASARRUFTA BULUNMUYOR?’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ı eleştiren CHP’li Ağbaba, “Müdürün Makam/özel şoförü tutuklanmadan önce bazı personellerin şoförünün uyuşturucu dağıtımı yaptığı yönündeki şüphelerini müdüre aktarmalarına ve uyarmalarına rağmen müdürün olayı kapattığı iddia ediliyor. Sayın bakan neden halen müdür ile ilgili bir tasarrufta bulunulmuyor? Müdüre bazı siyasilerin kalkan olduğu, görevden alınmaması için baskı yaptıkları iddiaları doğru mu?” sorularını yöneltti.



CHP’li Ağbaba’nın konuyla ilgili açıklaması şu ifadelerle sürdü:



DEVLETİN ARABASI 1 HAFTA ORTADAN KAYBOLMUŞ Bakanlığınıza ait, devletin resmi arabası 1 hafta ortadan yok olmuş. Bu 1 haftada araba neredeydi? Makam şoförü makam arabasıyla 1 hafta boyunca kaybolduğunda ‘nereye gittin diye soran olmadı mı? Olmadıysa Malatya İl Müdürlüğü, her isteyenin her istediğini yaptığı bir yer midir?



BAŞKA TORBACILAR DA KURUM ARACINI KULLANMIŞ Eylül ayında kurum binasında uyuşturucu dağıtıcısı kişi ile beraberindeki torbacının kurum arabasına binip kurumdan ayrıldığı ve akşama doğru geri döndükleri, devletin resmi aracının sadece şoförün değil başka uyuşturucu satıcılarının da kullanımına açıldığı iddiaları hakkında ne tür bir işlem yaptınız?