Devlet hazinesini 'adı gizlenen vakıflar' ile soyuyorlar

Son iki yılda 1 milyar 962 milyon TL





Diyanet’ten ‘halkı aydınlatma’ harcaması





Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2021 Yılı Genel Faaliyet Raporu,ortaya koydu.Raporda, ismi açıklanmayan dernek vebelirtiliyor. Bu tutarınkaleminden yapılırken 96 milyon TL’si ise ‘sermaye transferi’ adı altında aktarıldı.BirGün’den Hüseyin Şimşek’inkonu olan rapora göre geçen yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘cari transfer’ adı altında dernek ve vakıflara 292 milyon 311 bin TL aktardı.Sağlık Bakanlığı 170 milyon 138 bin TL, Gençlik ve Spor Bakanlığı 136 milyon 760 bin TL, Diyanet 95 milyon 578 bin TL, İçişleri Bakanlığı 42 milyon TL, Milli Eğitim Bakanlığı 7 milyon 491 bin TL, Dışişleri Bakanlığı ise 7 milyon 106 bin TL aktardı.Milli Savunma Bakanlığı 824 bin TL, TBMM 400 bin TL, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 167 bin TL, Adalet Bakanlığı ise 21 bin TL’yi dernek ve vakıflara yardım yaptı.Özel bütçe kapsamındaki idarelerin aktardığı tutar ise toplam 16 milyon 826 bin TL oldu. Dernek ve vakıflara, yardım amacıyla yapılan sermaye transferi toplamıysa 96 milyon TL oldu.2020 yılında aktarılan 1 milyar 97 milyon 513 bin TL’yle birlikte, vakıf ve derneklere son iki yılda aktarılan tutar, 1 milyar 962 milyon 513 bin TL’ye ulaştı.Faaliyet Raporu’nda genel kamu hizmetlerine ilişkin istatistiki bilgilere de yer verildi. Buna göre, 2020 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur’an kursu hizmeti verilen vatandaş sayısı 1 milyon 420 bin 909 olurken 2021 yılında bu sayı, 3 milyon 824 bin 448’e yükseldi. Ayrıca, yine Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 2020 yılında “Halkı aydınlatmak için” düzenlenen konferans, şura, panel sayısı 14 bin 147 olurken, 2021 yılında bu sayı iki katına yakın artarak 28 bin 5 olarak kayıtlara geçti.