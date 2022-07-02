Kızılay'dan Ensar'a 7 milyonluk 'bağış'

ENSAR'A 7 MİLYON TL BAĞIŞ





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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kızılay’ın bünyesinde 11 şirket kurulduğunu ve her birine CEO, genel müdür ve yönetim kurulu atandığını belirterek, "Hayır kurumuydu, holdinge döndü” dedi.11 yeni şirket kuran Kızılay hakkında CHP'li Tekin Meclis Araştırması istedi. “Türk Kızılay'ı resmen Holding oldu” diyen Tekin yaptığı açıklamada, “Holdingleşme ile birlikte Kızılay hayır kurumu işlevini yitirerek, mal alan satan bir ticarethaneye dönüştürüldü. Gayrimenkulleri yeni kurulan altı farklı şirkete devredildi. Şirketler, Yönetim Kurulu'ndan izin almadan yatırım ve satış işlemi yapabilme hakkına sahip oldular'' dedi.Tekin şunları söyledi:“Tarafsız ve bağımsız olması gereken Kızılay kuruluş amacına aykırı davranıyor. Kızılay Holding ve Kızılay Derneğinde 11 şirket 11 Genel Müdür 1 CEO ve 1 CEO yardımcısı var. Çok sayıda gayrimenkulü olduğu halde Sütlüce'de MUSİAD binasını kiralamışlar. Çok sayıda danışman var ve yüksek ücret alıyorlar. Kızılay Başkanı 11 şirketten 4'er asgari ücret tutarında aylık huzur hakkı alıyor. Meclis'te bekleyen araştırma önergemiz bir an önce oylanmalı. Usulsüz faaliyetler varsa ortaya çıkartılmalı.''Sözcü'den Başak Kaya'nıngöre, Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık, Elazığ depreminin ardından paylaştığı mesajla yurttaşlardan bağış istemiş, bu mesaj tepki çekmişti. Kızılay'ın kendi bütçesinden çeşitli vakıflara para aktardığı da ortaya çıktı. Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na 7 milyon 925 bin dolarlık bağış yapıldı. Kınık bu bağışı, “Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır” diye savundu.Kızılay bünyesinde kurulan şirketler: