Doğalgaz içerisinde bulunduğu tespit edilen ek maddeler korkutucu seviyede

Yeni bir araştırmaya göre, ABD'de yemek pişirmek ve ısıtmak için kullanılan ev içi doğalgaz kaynakları, bazıları kanserle bağlantılı olan az miktarda toksik kimyasal içeriyor olabilir.

Çevre Bilimi ve Teknolojisi dergisinde yayınlanan yeni araştırma, Aralık 2019 ile Mayıs 2021 arasında Greater Boston bölgesindeki 69 evde doğal gaz kaynağını inceledi. Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu tarafından yürütülen araştırma, 21'i federal seviyede tehlikeli hava kirleticileri olarak tanımlanan 296 benzersiz kimyasal bileşiklerden farklı seviyelerde içerdiğini buldu.

Bu kimyasal karışım, gazı herhangi bir şekilde kullanmadığınızda bile evinize yayılıyor olabilir.

Harvard Chan C-CHANGE'de Araştırma Bilimcisi Jonathan Buonocore yaptığı açıklamada "bu çalışma, soba ve fırın gibi gazlı cihazların, kullanmadığımız zamanlarda bile evlerimizde tehlikeli kimyasallar kaynağı olabileceğini gösteriyor. Bu kimyasalların şehirlerde ve tedarik zincirindeki sızıntı yapan gaz dağıtım sistemlerinde de bulunması muhtemeldir” dedi.

Evlerdeki doğalgazda bulunan en endişe verici kimyasallardan biri benzendi. Alınan örneklerin yüzde 95'inde tespit edilen bu kimyasal, lösemi ve diğer kan hastalıkları geliştirme riskinin artmasıyla bağlantılı olan tütün dumanı ve araba egzoz dumanlarında bulunuyor. Diğer iki buluntu ise, mide-bağırsak sistemi ve akciğerlerden böbreklere ve kalbe kadar birçok organı etkileyebilen toksik kimyasallar olan ksilen ve toluen.





Diğer kimyasalların yoğunluğu, doğal gazın ana bileşeni olan metan ile karşılaştırıldığında nispeten küçük, ancak araştırmacılar, seviyelerin endişe yaratacak kadar yüksek olduğunu söylüyor. Ayrıca, zararlı kimyasalların seviyelerinin yılın bölgeye ve zamanına göre nasıl değişiklik gösterdiğine ve seviyelerin daha soğuk kış aylarında en yüksek seviyeye ulaştığına da dikkat çektiler.





Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nun başyazarı ve misafir bilim insanı Drew Michanowicz bir basın toplantısında, “Doğal gaz hakkında konuştuğumuzda, sadece metan hakkında konuşuyoruz” dedi ve ekledi: “Pizza sosunun çoğunlukla domates olması gibi doğalgaz da çoğunlukla metan. Pizza sosunda başka eser maddeler de var. Tuza, kekik, bibere ihtiyacınız var.”

Tüketici sınıfı doğal gazdaki bir başka endişe verici bulgu, bir sızıntı durumunda bunun fark edilmesi için eklenen zararsız ama keskin kokulu koku maddelerinin konsantrasyonuydu. Bazı örneklerde araştırmacılar, küçük bir sızıntıda koklaması zor olacak düzeyde koku verici maddeler bulduklarını söylüyorlar.

Araştırmanın bulgularından yola çıkan bilim insanları, gaz boru hattı şirketlerini doğal gazın bileşimi hakkında daha ayrıntılı bilgi ölçmeye ve raporlamaya zorlamak gibi bir dizi politika değişikliği öneriyorlar. Diğer bir öneri ise, kamuya yönelik riski daha iyi anlamak için devlet yetkililerinin ortam havasındaki sızan, yanmamış doğal gazı ölçmesini sağlamak.







