"Devletin gücüyüz, size neler yapabileceğimizi gösteririz"

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) gıda şirketi Cargill'in Bursa Orhangazi'de fabrikasında çalışırken Tek Gıda-İş Sendikası’na üye oldukları için işten atılan işçiler, direnişlerinde 1000’inci gününe ulaştı.







İşlerine iade edilme talebiyle Ankara'da, Tarım ve Orman Bakanlığı binası önünde açıklama yapmak isteyen işçiler polis engeliyle karşılaştı.





Polis, işçilerin Bakanlık önünde eylem yapmalarına yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını gerekçesiyle izin vermeyeceklerini bildirdi.





"DEVLETİN GÜCÜYÜZ, ORADA NELER YAPABİLECEĞİMİZİ GÖSTERİRİZ"





Cargill işçileri ile polis arasındaki müzakereler esnasında polis amirinin işçilere yönelik tehditkâr ifadeler kullanarak "Biz devletin gücüyüz, size orada neler yapabileceğimizi gösteririz. Merak etmeyin." demesi dikkati çekti.





Tek Gıda-İş Örgütlenme Sorumlusu Suat Karlıkaya polis amirinin (sol baştaki) ifadelerine tepki göstererek, "Devlet gücünü bizde mi sınayacak? Böyle bir şey olur mu? Siz bizim gücümüzü biliyor musunuz?" dedi.





Direnişçi işçiler, bakanlık yetkilileriyle görüşene kadar sendika önünde bekleyerek eylemlerine devam etme kararı almıştı. Ancak eyleme müsaade etmeyen polis, işçileri gözaltına alındı.