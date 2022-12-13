Samanyolu Haber /Gündem / Devletin işi, Nureddin Nebati’nin gözlerine kaldı /13 Aralık 2022 17:53

Devletin işi, Nureddin Nebati’nin gözlerine kaldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye’den para isterken Bakan Nureddin Nebati’nin gözlerindeki ışıltıya göre hareket ettiklerini söyledi.

Devletin işi, Nebati’nin gözlerine kaldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde dış politikadan bahsederken konuyu Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye getirdi.

Çavuşoğlu Maliye'den para isterken Bakan Nebati'nin gözlerindeki ışıltıya göre hareket ettiklerini söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, “Bizim bakanlığın bütçemiz bittiği zaman ihtiyaç olunca Hazine Maliye Bakanımıza gidiyoruz, önce kendisinin gözlerine bakıyoruz. Gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz, ışıltı yoksa, ‘Biz ertesi gün gelelim’ diyoruz” açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu dış politikaya değinirken de Suriye ile görüşme yaptıklarını belirterek “Suriye'de bir süredir istihbarat aracılığıyla zaten rejimle görüşüyoruz. Rejim gerçekçi davranırsa, terörle mücadele, siyasi süreç, Suriyelilerin geri dönüşü konusunda birlikte çalışmaya hazırız, aksi durum zaten düşünülemez” dedi.
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