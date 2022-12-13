Samanyolu Haber /Gündem / Moskova ile Ankara arasında yoğun trafik /13 Aralık 2022 17:49

Moskova ile Ankara arasında yoğun trafik

Aralık ayı içerisinde Moskova ile Ankara arasındaki üst seviye görüşmelerin artması dikkat çekti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

9 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus enerji şirketi Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile kurulması planlanan gaz dağıtım merkezi oluşturma planlarını görüştü. 11 Aralık’ta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Devlet Duma Başkanı Ankara’da 

Ankara’da bulunan Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Volodin, ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etmişti. Ardından TBMM’ye geçen Volodin, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi. Rusya ve Türkiye'nin karşılıklı saygı, eşitlik ve ulusal çıkarları gözetme ilkelerine dayanan parlamentolar arası işbirliğini geliştirmesinin önemli olduğunu ifade eden Volodin, ilki Türkiye’de yapılan terörle mücadele ve iş birliği konferansının ikincisine önümüzdeki senenin ilk yarısında ev sahipliği yapmayı planladıklarını söyledi. Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin TBMM Başkanı Şentop ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek Erdoğan’la bir araya geldi. Görüşmenin detayına ilişkin bilgi verilmedi.

Aralık ayı içerisinde Moskova ile Ankara arasındaki üst seviye görüşmeler dikkat çekerken daha önce Kremlin’den bu konuda bir açıklama gelmişti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov’a göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Fransız lider Emmanuel Macron'dan ziyade Ankara'nın Rusya’ya yakın pozisyonu nedeniyle daha sık iletişim kuruyor. “Ankara, Paris ve Berlin'den farklı bir pozisyon alıyor” diyen Peskov, ‘‘Özellikle Türk tarafı, arabuluculuk çabalarına hazır olduğunu defalarca dile getirdi. Ayrıca Rusya'nın Türkiye ile "kapsamlı ticari ve ekonomik ilişkileri var’’ açılamasını yaptı.
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