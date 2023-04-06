Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat! Binlerce EYT’linin emekliliği bozulabilir /06 Nisan 2023 08:39

Dikkat! Binlerce EYT’linin emekliliği bozulabilir

EYT başvurularını inceleyip maaş bağlamaları için SGK içindeki uzman olmayan personele de görev verildiği, acelecilik nedeniyle birçok EYT’linin işlemlerinde yanlışlıklar yaşanacağı uyarısı yapıldı.

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İktidarın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) oylarını alabilmek için emeklilik işlemlerini alelacele ve uzman olmayan personele yaptırması yüzünden birçok EYT'linin dosyasında hatalar yaşanacağı bildirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaynakları, ayda 35-40 bin kişinin emeklilik işlemlerini yürütebilecek kadar uzman personel bulunduğunu, işlemlerin hızlandırılması için uzman olmayan personele birer gün eğitim verilerek emeklilik dosyası inceleme görevi verildiğini bildirdiler.

SGK kaynakları, dosyaları yanlış incelenmiş çok sayıda EYT'linin emekli edilmiş olabileceğini, ileride tüm dosyaların uzman gözüyle yeniden inceleneceğini belirtirlerken, yanlışlıkla emekli edilmiş EYT'lilerin emekliliğinin bozularak geriye dönük borç çıkarılabileceğini söylediler.

‘BAĞLAYIN GEÇİN'

EYT'lilerin oy kullanmaya aylıklarını almış olarak gitmelerini sağlamak için SGK'nın tüm il müdürlüklerine aşırı baskı uygulandığı ifade edildi. SGK kaynakları, “İl müdürleri de bir günlük kursla dosya inceleme görevi verilmiş uzman olmayan personele, ‘ne yapın edin, işlemleri yetiştirin. Bağlayın geçin' diyor. Dosyalar bitmeden evlere gönderilmiyor. Çaresiz kalan personel, ‘biz bu işi bilmiyoruz, hata yaparız sorumluluk almak istemiyoruz' diyorlar. Yöneticiler ‘sorumluluğu bize atın' diyorlar, ama yazılı bir emir veya talimat da verilmiyor” dediler.

Emeklilik bağlama işleminin ciddi uzmanlık gerektiren bir iş olduğuna işaret eden SGK kaynakları, özellikle Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur arasında geçiş yapmış EYT'lilerin dosyalarında ciddi hatalar yaşanacağını, bu hataların ilerleyen yıllarda yapılacak denetimlerle tek tek ortaya çıkacağını söylediler.

Bayram ikramiyesi de ödenemez

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ayda 35 bin kişiyi emekli eden SGK'nın geçtiğimiz mart ayında 250 bin EYT'linin emekli işlemini tamamladığını söylemiş ve müracaat eden tüm EYT'lilerin mayıs ayında maaşlarını alacağını, bayram ikramiyelerinin de ödeneceğini söylemişti. SGK kaynakları, 2 milyon 250 bin EYT'linin işleminin yıl sonuna kadar uzayacağını belirtirlerken aylığı bağlanmayan EYT'lilerin bayram ikramiyelerini de aylar sonra alabileceklerini ifade ettiler.
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