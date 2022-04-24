Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat çeken anket: Erdoğan’la Kılıçdaroğlu seçimde karşı karşıya gelse… /24 Nisan 2022 13:12

Dikkat çeken anket: Erdoğan’la Kılıçdaroğlu seçimde karşı karşıya gelse…

Yöneylem Araştırma Şirketi'nin Araştırma Genel Koordinatörü Doç. Dr. Derya Kömürcü, ellerindeki son verileri açıkladı. “Muhalefet bölünmediği sürece bence önümüzdeki seçimi kazanma potansiyeli çok yüksek” diyen Kömürcü, “Erdoğan'la Kılıçdaroğlu karşı karşıya gelseler, araştırmalarda nasıl bir tablo çıkıyor?” sorusuna da yanıt verdi.

SHABER3.COM

Yöneylem Araştırma Şirketi'nin Araştırma Genel Koordinatörü Doç. Dr. Derya Kömürcü, Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtladı.

“Muhalefet bölünmediği sürece bence önümüzdeki seçimi kazanma potansiyeli çok yüksek” diyen Kömürcü, yaptıkları son araştırmanın sonuçlarını da paylaştı.

İşte Kömürcü’nün dikkat çeken açıklamaları…

“Şu an sahada çok büyük bir araştırma yürütüyoruz; Türkiye'deki 81 ilde 87 seçim çevresi var, bu 87 seçim çevresinde toplamda 100 binin üzerinde görüşme yapıyoruz. Bitmemiş bir araştırma olduğu için net rakamlar vermekten çekiniyorum ama şunu çok açık söyleyebilirim; Türkiye genelindeki datayı analiz ettiğimde AKP'nin birinci parti olma özelliğini yitirme olasılığı görülüyor.”

“AKP oy oranı yüzde 30-33 aralığında seyrediyor, en son yüzde 31 ölçtük. CHP oyları yüzde 28 civarında. İYİ Parti oylarının yüzde 14-15 bandına geldiğini görüyoruz. MHP ise yüzde 7. Buna karşın HDP'nin bir baraj sorunu yok.”

Kömürcü ittifaklar arasındaki oyları da kıyasladı. Açıklamasında şunları kaydetti: 
 
"Buna baktığımızda diğer partileri katmadan; AKP-MHP'nin toplamı yüzde 40'ı bulamıyor. Bunun karşılığında Millet İttifakı'nın diğer 4 partiyi (Saadet, Deva, Gelecek ve Demokrat) dışarda bıraktığımızda bile yüzde 43 civarında oy aldığını görüyoruz. Bu 4 partinin de yüzde 5 civarında bir oyu olduğunu görüyoruz, dolayısıyla Millet İttifakının da yüzde 48'e ulaşabilecek bir potansiyeli var. Onun yanında hesaba katılması gereken HDP seçmeni var ve Türkiye İşçi Partisi, Yeniden Refah gibi seçmenin ilgi göstermeye başladığı yüzde 1 civarında partiler olduğunu görüyoruz.

"ERDOĞAN'A KARŞI OLANLAR TÜRKİYE'DE ŞU AN YÜZDE 55'İN ÜZERİNDE"

En son araştırmamızda Kılıçdaroğlu'nun 2 puan Erdoğan'ın önünde olduğunu ölçmüştük ama bu mesela çok yükselen bir trend. Bir yıl içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranında yaklaşık 12 puanlık bir artış var. İlk başta ölçtüğümüzde yüzde 29 civarında ölçerken çok daha yukarılarda çıkıyor, kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce söylüyorum bunu. Bir de tabii muhalefet seçmeninde şöyle bir eğilim var; herkesin kafasında ideal bir cumhurbaşkanı adayı var, onun aday olarak gösterilmesini istiyorlar, dolayısıyla bizim araştırmalarımızda seçmenler de bir tür yönlendirme yapmaya çalışıyorlar.

‘Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı’ diye sorduğumuzda ‘Oy kullanmam’ ya da ‘kararsızım’ deyip başka bir aday söylediğinizde ‘Evet ona oy vereceğim’ diyebiliyor. O yüzden muhalefetin olası adayları arasında bir oy farkı olsa da aday tek olduğunda onların hepsi o adayı destekleyeceklerdir.

Muhalefet seçmeninde bir araya gelmişlik açıkçası var. Önümüzdeki seçim ‘Erdoğan gitsin’ diyenlerle ‘Kalsın’ diyenler arasında geçecek ve Erdoğan'a karşı olanlar Türkiye'de şu an yüzde 55'in üzerinde.

En son ölçümümüzde 4 puan fark var arada.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dikkat çeken anket: Erdoğan’la Kılıçdaroğlu seçimde... Sonraki Haber >>

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Vanlı imam Suudi Arabistan'da birinci oldu

Vanlı imam Suudi Arabistan'da birinci oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:44:13