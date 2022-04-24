Dikkat çeken anket: Erdoğan’la Kılıçdaroğlu seçimde karşı karşıya gelse…

Yöneylem Araştırma Şirketi'nin Araştırma Genel Koordinatörü Doç. Dr. Derya Kömürcü, Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtladı.







“Muhalefet bölünmediği sürece bence önümüzdeki seçimi kazanma potansiyeli çok yüksek” diyen Kömürcü, yaptıkları son araştırmanın sonuçlarını da paylaştı.





İşte Kömürcü’nün dikkat çeken açıklamaları…





“Şu an sahada çok büyük bir araştırma yürütüyoruz; Türkiye'deki 81 ilde 87 seçim çevresi var, bu 87 seçim çevresinde toplamda 100 binin üzerinde görüşme yapıyoruz. Bitmemiş bir araştırma olduğu için net rakamlar vermekten çekiniyorum ama şunu çok açık söyleyebilirim; Türkiye genelindeki datayı analiz ettiğimde AKP'nin birinci parti olma özelliğini yitirme olasılığı görülüyor.”







“AKP oy oranı yüzde 30-33 aralığında seyrediyor, en son yüzde 31 ölçtük. CHP oyları yüzde 28 civarında. İYİ Parti oylarının yüzde 14-15 bandına geldiğini görüyoruz. MHP ise yüzde 7. Buna karşın HDP'nin bir baraj sorunu yok.”





Kömürcü ittifaklar arasındaki oyları da kıyasladı. Açıklamasında şunları kaydetti:

"Buna baktığımızda diğer partileri katmadan; AKP-MHP'nin toplamı yüzde 40'ı bulamıyor. Bunun karşılığında Millet İttifakı'nın diğer 4 partiyi (Saadet, Deva, Gelecek ve Demokrat) dışarda bıraktığımızda bile yüzde 43 civarında oy aldığını görüyoruz. Bu 4 partinin de yüzde 5 civarında bir oyu olduğunu görüyoruz, dolayısıyla Millet İttifakının da yüzde 48'e ulaşabilecek bir potansiyeli var. Onun yanında hesaba katılması gereken HDP seçmeni var ve Türkiye İşçi Partisi, Yeniden Refah gibi seçmenin ilgi göstermeye başladığı yüzde 1 civarında partiler olduğunu görüyoruz.





"ERDOĞAN'A KARŞI OLANLAR TÜRKİYE'DE ŞU AN YÜZDE 55'İN ÜZERİNDE"







En son araştırmamızda Kılıçdaroğlu'nun 2 puan Erdoğan'ın önünde olduğunu ölçmüştük ama bu mesela çok yükselen bir trend. Bir yıl içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranında yaklaşık 12 puanlık bir artış var. İlk başta ölçtüğümüzde yüzde 29 civarında ölçerken çok daha yukarılarda çıkıyor, kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce söylüyorum bunu. Bir de tabii muhalefet seçmeninde şöyle bir eğilim var; herkesin kafasında ideal bir cumhurbaşkanı adayı var, onun aday olarak gösterilmesini istiyorlar, dolayısıyla bizim araştırmalarımızda seçmenler de bir tür yönlendirme yapmaya çalışıyorlar.





‘Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı’ diye sorduğumuzda ‘Oy kullanmam’ ya da ‘kararsızım’ deyip başka bir aday söylediğinizde ‘Evet ona oy vereceğim’ diyebiliyor. O yüzden muhalefetin olası adayları arasında bir oy farkı olsa da aday tek olduğunda onların hepsi o adayı destekleyeceklerdir.





Muhalefet seçmeninde bir araya gelmişlik açıkçası var. Önümüzdeki seçim ‘Erdoğan gitsin’ diyenlerle ‘Kalsın’ diyenler arasında geçecek ve Erdoğan'a karşı olanlar Türkiye'de şu an yüzde 55'in üzerinde.





En son ölçümümüzde 4 puan fark var arada.”





