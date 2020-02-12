Dikkat çeken rapor açıklandı

Hazırlanan raporlara göre; intiharların çalışma şartlarının zorluğu ve uzun çalışma saatleri, ekonomik yetersizlikler, ailevi sorunlar, cinnet halleri gibi birçok sebebi de bulunsa da polis memurları uğradıkları mobbing ve baskılardan yılmış durumda.Halk TV'de yer alan habere göre, Yargıtay kararıyla kapatılan Emniyet-Sen'in verilerine göre; 1990 yılında 5 polis intihar ederken bu rakam 2011 yılında 26'ya kadar yükseliyor.







2011 yılından sonra resmi istatistiklere yine ulaşılamıyor ancak basına yansıyan haberlerden yola çıkılarak 2013-2019 yılları arasında yılda 30 ila 53 polisin intihar ettiğine ulaşmak mümkün.Yine basına yansıyan haberlerden ve farklı kaynaklardan yola çıkarak, 2019 yılında 46 polisin intihar ettiği ve bu sayının en az üçte biri kadar da intihara teşebbüs eden polis olduğu gözlemlenebiliyor.





Öte yandan yalnızca basına yansıyan ve sosyal medyada yer alan haberlere bakarak 2020 Ocak ayında 8'i polis memuru, 1'i emniyet müdürü, 1'i bekçi ve 2'si emekli polis olmak üzere güvenlik güçlerinde 12 intihar yaşandığı görüldü.





İNTİHARLAR NEDEN ARTTI?





İntiharların niteliklerine bakıldığında ise, intiharların ekseriyetle mesleğinin ilk yıllarında olan polis memurlarının intihar ettiğinin görülmesi ağır çalışma koşullarının yarattığı stres ve baskıdan dolayı gerçekleştiği sanısını kuvvetlendiriyor. Maddi şartların yetersizliği, ailevi sorunlar, yetersiz beslenme, uzun çalışma saatleri dolayısıyla ortaya çıkan uykusuzluk gibi diğer sorunlar da polis intiharlarının sebepleri arasında yer alıyor.





Konuya ilişkin konuşan bir polis memuru, "Polisin en büyük sorunu özlük haklarının olmaması, 3600 ek gösterge beklentisi. İcra edilen görevin zorluğunun yanısıra ek görevlerin verdiği yük de fazla. Miting, eylem, basın açıklaması, maç vs. derken rutin görevleri de binince dinlenme ve aileye zaman ayırma işi pek mümkün olmuyor. Polis, aylık 240 saat çalışıyor ve ek görevler de üstüne binince vücut ile zihin çok zorlanıyor. Herkesin gözü maaşımızda ama çalışma saatları de göz önüne alınırsa Avrupa'daki meslektaşlarımızın çok gerisindeyiz" ifadelerini kullandı.





Mobbing konusuna da değinen polis memuru "Bunlar dışında da mobbing de var malûm. Mobbing derken, her iş ortamında olan ast-üst ilişkisi aslında. Ekonomik koşullardan intihar eden de illa ki vardır ancak asıl sorun o değil bence. Son yıllarda intihar oranları arttı" dedi.