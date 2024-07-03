Samanyolu Haber /Gündem / Dilan Polat davasında sıcak gelişme: İstenen ceza belli oldu! /03 Temmuz 2024 22:06

Dilan Polat davasında sıcak gelişme: İstenen ceza belli oldu!

Savcılık çeşitli suçlardan Dilan Polat için 27 yıl hapis cezası istedi.

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'Kara para aklama', 'vergi kaçırma', 'yasa dışı bahis çetesine üye olma' gibi çeşitli suçlardan tutuklanan ve cezaevinde bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat için istenen ceza belli oldu.

TV8'de katıldığı magazin programında yaptığı skandal açıklamaların ardından kamuoyunun dikkatini üzerine çeken sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 'Kara para aklama', 'vergi kaçırma', 'yasa dışı bahis çetesine üye olma' gibi çeşitli suçlardan tutuklanmıştı.

Çıktığı mahkemelerde tahliyesini talep eden ancak tutukluluk halinin devamına karar verilen fenomen için istenen ceza belli oldu.

27 YIL HAPİS CEZASI İLE YARGILANACAK

Savcılık, 'kara para aklama', 'vergi kaçırma', ve 'yasa dışı bahis çetesine üye olma' suçlarından Dilan Polat için 27 yıl hapis cezası istedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi tamamlayarak Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme iddianameyi değerlendirme aşamasında.

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