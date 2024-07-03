İddia: Biden seçimden çekilmeyi değerlendiriyor

BAHİS SİTELERİNDE HARRIS'İN ORANI YÜKSELDİ





HARRIS'IN TASARI HAZIRLADIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan Demokrat Parti içinde de Harris'in Biden'a kıyasla daha "güçlü" bir aday olabileceği ihtimali tartışılıyor.

İLK CANLI YAYIN TARTIŞMASI ELEŞTİRİLERE YOL AÇMIŞTI

ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, 27 Haziran'da Donald Trump'la katıldığı canlı yayın tartışmasının ardından performansı ve yaşı sebebiyle eleştiri oklarının hedefi oldu. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın iddiasına göre 81 yaşındaki Biden, eleştirilerin ardından seçimden çekilmeyi değerlendirmeye başladıGazete Duvar'da yer alan habere göre, New York Times’ın haberine göre Biden bu sözleri, bir dostuna söyledi. Adı açıklanmayan kaynağa göre Demokrat Partili Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’la çıktığı canlı yayın tartışmasındaki performansının ardından kamuoyunu başkanlık için uygun olduğuna ikna edememekten endişeleniyor. Haberde Biden’ın, kamuoyunu ikna edemezse adaylığını kurtaramayacağını bildiği yazıldı.Kaynağa göre Biden, benzer performanslar sergilemesi halinde adaylığının iyice sallanacağını biliyor.Beyaz Saray Sözcüsü Andrew Bates ise bu iddianın “kesinlikle yanlış” olduğunu söyledi.ABD'deki bahis sitelerinde Donald Trump ile girdiği canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansının ardından kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın yerini yardımcısı Kamala Harris'in alması ihtimaline bahis oynayanların oranı artıyor.Bahis sitesi Polymarket'e göre, başkanlık seçimleri öncesindeki ilk tartışmanın ardından Biden için bahis oranları düşerken Harris'in oranları arttı.Biden'ın Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile yaptığı canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansının ardından şu andaki ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oranları ciddi şekilde yükseldi.Bahis sitelerinde sorulan "2024 ABD Başkanlık seçimlerini kim kazanır?" sorusuna katılımcıların yüzde 58'i Trump, yüzde 21'i Harris, yüzde 19'u ise Biden cevabını verdi.Bahisçilerin yüzde 53'ü Demokrat Parti adayının kesinleşeceği kongreden önce Biden'ın seçim yarışından çekileceğini düşünüyor.Demokrat Lloyd Doggett, Biden'a yarıştan çekilme çağrısında bulunan ilk Temsilciler Meclisi Üyesi olmuştu. Daha önceki seçimde Biden'ı destekleyen Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi James Clyburn, Biden'ın seçimden çekilmesi halinde Harris'i destekleyeceğini söylemişti.ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, 28 Haziran'da Başkan Yardımcısı Harris'in anayasanın 25. ek maddesini kullanarak Biden'ı görevden alma çağrısı yapmak üzere tasarı hazırlığında olduğunu duyurmuştu.Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.