Merih'in Bozkurt'u krize döndü: Dışişleri Bakanlığı Alman Büyükelçiyi çağırdı

'KINIYORUZ'

'Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023’te yayımladığı raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve “bozkurt” işareti Almanya’da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral’a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir.

ALMAN BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya maçında yaptığı 'Bozkurt' işareti nedeniyle hakkında soruşturma açılan Merih Demiral'a tepki gösteren Alman siyasilere ve UEFA'ya sert çıkıştı.UEFA'nın Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açmasının kabul edilemez olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz.'