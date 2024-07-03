Putin: Zorluklara rağmen kademeli şekilde ilerliyoruz

Samanyoluhaber.com - Moskova





ŞİÖ Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki lider, görüşmenin basına açık kısmında kısa açıklamalarda bulundu.Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesinde, iki ülke ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin saldırıları, Suriye'deki çözüm arayışları, terörle mücadele ele alındı" açıklaması yapıldı. Erdoğan'ın Putin'e, Türkiye'nin önce ateşkes, ardından barış için uzlaşı zeminini oluşturabileceğini ifade ettiği açıklandı.Rus lider Putin, AKP'lil Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürekli irtibathalinde olduklarını ve dünyadaki durumla ilgili görüş alışverişiyaptıklarını belirtti. Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusyaile Türkiye arasındaki ilişkilerin kademeli bir şekilde ilerlemeyedevam ettiğinin altını çizen Putin, Türkiye ile yürütülen stratejikprojeleri planlı bir şekilde hayata geçirdiklerini belirtti.Putin, geçen yıl 6.7 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaretettiğini ve turizmde rekor kırıldığına dikkat çekti.Görüşme öncesi basın açıklamasında Erdoğan, Türkiye-Rusya ticaret hacmine değinerek "Mevcut ticaret rakamımız 55 milyar fakat bu yetmez, hedefimiz, 100 milyar doları yakalamaktı, buna ulaşabileceğimize inanıyorum, böyle bir potansiyele de sahibiz" ifadelerini kullandı.Erdoğan, Putin'i Türkiye'ye davet ederken Rus lider de Türkiye'ye muhakkak geleceğini söyledi.Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov görüşmede , Ukrayna'dakiçatışma ve ekonomik işbirliği gibi konuların yanı sıra Suriyemeselesinin de ele alınacağını söyledi. Rus şirketlerin yaşadığıödeme problemlerinin görüşmede gündeme gelip gelmeyeceğiyönündeki soruya ise Peskov "Ticari-ekonomik ilişkilerle ilgilifarklı konulara değinecekler" yanıtını verdi.Görüşmede, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin yanı sıraUkrayna-Rusya geriliminde son durum, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, Suriye'deki gerilimde çözüm arayışları ve terörle mücadele konuları değerlendirildi.ŞİÖ zirvesinde liderler, Moğolistan Devlet Başkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı Vekili, Pakistan DevletBaşkanı, Çin Devlet Başkanı Şi ve Kazakistan Devlet Başkanıile ikili görüşmeler yapacak.