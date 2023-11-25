Samanyolu Haber /Gündem / Dilan Polat ve Engin Polat davası karıştı: İtirafçılar birbirine girdi! /25 Kasım 2023 13:45

Dilan Polat ve Engin Polat davası karıştı: İtirafçılar birbirine girdi!

Geçtiğimiz haftalarda tutuklanarak cezaevine konulan Dilan Polat ve Engin Polat davasında mali müşavir Zümrüt Yerebakan da itirafçı oldu. Yerebakan, bir diğer itirafçı olan Ahmet Gün'ün kendisini tehdit ettiğini söyledi.

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Engin Polat - Dilan Polat soruşturmasında, avukat Ahmet Gün'ün yanında çalışan mali müşavir Zümrüt Yerebakan'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Tutuklu olan Polatların mali müşaviri Zümrüt Yerebakan, MASAK raporunda yer alan tüm şirketlerin kredi kartı ve e-ticaret platformlarının dökümlerini CD içinde emniyete teslim ederek itirafçı oldu.

Sabah'tan İlker Turak'ın haberine göre MASAK raporunda Gün tarafından kesilen naylon fatura miktarının 300 milyon lira olarak belirtildiğine dikkat çeken Zümrüt Yerebakan, naylon fatura miktarının 1 milyar liranın üzerinde olduğunu söyledi.

Firmaların önce yabancıya devrinin yapıldığını, devir işlemleri bittikten sonra birkaç ay boş beyanname verildiğini, daha sonra da stok affı beyannamesi verilerek söz konusu firmaların Rise&Shine firmasına sahte fatura düzenlediğini söyleyen Zümrüt Yerebakan, Ahmet Gün'ün kurduğu sistemi detaylarıyla anlattı.

Gün'ün nasıl ifade vermeleri gerektiği konusunda kendisine talimatlar verdiğini aktaran Yerebakan, aleyhine ifade vermemesi için de kendisini tehdit ettiğini kaydetti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftiyle beraber Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.
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