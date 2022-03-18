Diplomalı işsizlik kadınları vurdu

İSPER A.Ş. ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofislerinin, İstanbul’da 10 binden fazla kişiyle yaptırdığı araştırma işsizliğin boyutlarına ilişkin çarpıcı veriler ortaya koydu. İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) işbirliği ile hazırlanan “İstanbul İşgücü Piyasası: Yapısal Özellikler ve Sorunlar” araştırma raporu kamuoyu ile paylaşıldı.









İSPER Genel Müdürü Banu Saraçlar, toplantıda yaptığı konuşmada “2018 sonrası yaşadığımız sancılı yıllarda istihdamda ciddi kayıplar oldu. İstanbul’da yaklaşık 200 bin kadın işgücü kaybı yaşandı. Kadınların çalışma hayatına katılımları açısından 5 yıl geriye gidildi” dedi. İstanbul’da kadın istihdam oranının yüzde 28 ile yüzde 62 olan erkek istihdam oranının yarısından az olduğuna dikkat çeken Saraçlar, ücret konusunda da eşitsizliğe dikkat çekti.









İBB İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetiminden Sorumlu Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman ise, “İstanbul’da artan işsizliğe ve kent yoksulluğuna seyirci kalmamız mümkün değil. İstihdam Ofisleri aracılığı ile bugüne kadar 38 binden fazla kişiyi özel sektörde işe yerleştirdik. Kadınlar için otobüs şoförü, itfaiyeci, otoparkçı, makinist gibi ezber bozan mesleklerde istihdam sağladık.





Raporda öne çıkan veriler şöyle özetlendi:





• İstanbul’da 12 milyon 200 bin çalışabilir nüfus bulunuyor.





• İşsizlerin yüzde 43’ü uzun süredir işsiz.





• Çalışabilir nüfusta lise altı eğitimi olanlar 5 milyon 930 bin. Bu yüzde 48,6’lık bir oran oluşturuyor. Lise mezunları 3 milyon 150 bin. Bu yüzde 25,9’luk bir oran oluşturuyor. Üniversite mezunları 3 milyon 120 bin. Bu yüzde 25,6’lık bir oran oluşturuyor.





• İstanbul’da ortalama eğitim süresi yaklaşık 11 yıl.





• Çalışanların yüzde 17,8’i işinden memnun değil. En yaygın memnuniyetsizlik nedeni yüzde 63,4 ile gelir düşüklüğü.





• İş arayanların yaklaşık yüzde 85’i eğitim aldığı alanda bir iş olmamasını kabul ediyor.





• Yüzde 68'i işsizlik ödeneğinden mahrum kalıyor. İşsizlerin sadece yüzde 6,5’i işsizlik ödeneğinden yararlanabiliyor.





• Yaklaşık 960 bin kişi, 2021’de SGK’siz olarak çalıştı. Bu kişilerin sadece 22 bini yani yüzde 2,3’ü kayıtlı bir iş arıyor.





• Pandemi döneminde en yoğun etkilenen sektörler konaklama, yiyecek, sağlık ve eğitim oldu. Konaklama ve lokanta faaliyetlerinde işsizlik oranı yüzde 21,7 olduğu tahmin ediliyor.





• İmalat sektöründeki firmalar pandemiyi hafif hasarlarla atlattı. E-ticarete elverişli sektörlerdeki firmalar için pandeminin olumlu etkisinden bahsedilebilir.