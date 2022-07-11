Dışişleri'nden Kavala tepkisi: AİHM beklentilerimizi boşa çıkarmıştır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, AİHM’in Osman Kavala kararı sonrası yaptığı yazılı açıklamada "AİHM'in Osman Kavala kararı beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur" dedi.







'ADIGEÇENİN HÜKÜM GİYDİĞİ AİHM’E BİLDİRİLMİŞTİ'

Bilgiç, AİHM'in Kavala kararının icrasına ilişkin aldığı karar hakkındaki soruya verdiği cevapta şu ifadelere yer verdi:





“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kavala kararının icrası hususunun Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi tarafından AİHM'e havale edilmesiyle ilgili Bakanlığımız görüşleri 2 Şubat 2022 tarihli açıklamamızla kamuoyuyla paylaşılmıştı. Açıklamamızda, AİHM'in durumu hakkaniyetle değerlendirmesi ve ilk derece mahkemesi gibi hareket etmemesi yönündeki beklentimiz dile getirilmişti. Süreç boyunca AK ile iletişimimiz devam etmiş; Adalet Bakanlığımız tarafından, adıgeçenin yargı sürecindeki gelişmeler hakkında düzenli bilgi sunulmuş, ayrıca adıgeçenin tutukluluğuyla ilgili olarak iç hukukta devam eden yargılama sonunda hüküm giydiği AİHM'e ve AK Bakanlar Komitesi'ne bildirilmişti.”





‘BAKANLAR KOMİTESİ'NİN SAĞDUYULU HAREKET ETMESİNİ BEKLİYORUZ’

AİHM’in konuyla ilgili olarak bugün (11 Temmuz) açıkladığı kararla beklentileri boşa çıkardığı ifade edilen açıklamada, “Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur. Bundan sonraki aşamada süreci takip edecek olan AK Bakanlar Komitesi'nin, daha önce sergilediği tarafgir ve seçici yaklaşımı bir yana bırakarak, sağduyuyla ve bazı çevrelerin siyasi gündem yaratma arayışlarına mahal vermeksizin hareket etmesini bekliyoruz” denildi.





MHP: BİR TAŞLA KUŞ SÜRÜSÜ AVLANMAZ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Osman Kavala kararına Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP de tepki gösterdi.





MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AİHM’in 2019 yılında Osman Kavala için verdiği kararın gereğinin yapıldığını ifade etti. Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Tartışmalı bir ihlal kararını derdest ve farklı davaların tamamına teşmil etmek arzusu hukuk dünyasında karşılık bulmaz. Bir taşla kuş sürüsü avlanmaz” dedi.