Diyanet, İran’la ‘din işbirliği’ anlaşması imzaladı

İmzalanan anlaşmaya dair Diyanet’in resmi internet sitesinde herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Anlaşma ayın 26’sında yapılmasına rağmen ayrıntılar 4 gün sonra İranlı medya organlarınca haber yapıldı.







İran devletine bağlı Press TV ve Fars News tarafından aktarılan bilgilere göre, Ebuzer İbrahimi Türkmen, anlaşmanın ayrıntılarını basınla paylaştı.





Türkmen, Türkiye ile İran arasında imzalanan 18 maddelik anlaşmanın “dini kitapların tercümesini ve yayınlanmasını, çeşitli etkinlikler tertip edilmesini ve Türkiye’deki ilahiyat fakültelerinde İranlı uzmanlar tarafından İslam fıkhı dersleri verilmesini kapsadığını” belirtti.





“Caferi ve Hanefi fıkıh dersleri karşılıklı olarak verilecek”





Konuyla ilgili olarak Mepa News’e açıklamalarda bulunan İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Mahmut Sıtkızade, fıkıh eğitimlerinin tek taraflı olarak yapılmayacağını vurgulayarak, “Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı eğitim merkezlerinde Caferi fıkhı seminerleri, İran Kültür ve İslami İletişim Kurumuna bağlı eğitim merkezlerinde Hanefi fıkhı seminerleri verilmesi konusunda işbirliği yapıldı.” ifadelerini kullandı.





Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama





Öte yandan, Mepa News’in İranlı kaynaklar Press TV ve Fars News’ten aktardığı haberler sonrasında konu Türk kamuoyunda geniş yankı buldu. Haberin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama yayınladı.





Yapılan açıklamada, “Mutabakat zaptıyla ilgili bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında yer alan ‘İranlı uzmanların ülkemizdeki İlahiyat Fakültelerinde fıkıh dersi verecekleri’ iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadesi yer aldı.





Yapılan açıklama şu şekilde:





İslam dünyasında fitne ateşinin yükseldiği son yıllarda ümmet birliğinin ve kardeşlik hukukunun yeniden tesis edilmesi açısından İslam Ülkelerinin muhatap kurumları ile bir araya gelerek işbirliği yapılması büyük önem arz etmektedir.





Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu fitne ateşini söndürebilmek amacıyla mevcut tüm imkânlar seferber edilmektedir. Bu bağlamda İslam ülkeleriyle kurumsal işbirlikleri tesis edilmekte ve mutabakat zabıtları imzalanmaktadır.





Diyanet İşleri Başkanlığımız ile İran Kültür ve İslami İletişim Kurumu arasında ilk olarak 27 Mayıs 2010 tarihinde bir işbirliği protokolü yapılmıştır. Son mutabakat zaptıyla da Başkanlığımız ve muhatap kurum arasında aşağıdaki hususlar imza altına alınmıştır.





Bahse konu 3 yıl süreli imzalanan Mutabakat Zaptı ile;





– Özellikle batı dünyasındaki İslamofobi ile mücadele bağlamında ortak dijital yayınlar hazırlanması,





– Her iki ülkede ümmetin birliğini pekiştirme ve aşırılıkla mücadele amacıyla ortak çalışmalar düzenlenmesi,





– Hassaten Kudüs davası olmak üzere ümmetin ortak problemlerine ilişkin konularda programlar yapılması, yayınlar hazırlanması,





– İslam Medeniyetinin ortak mirası olan yazma eserler ile sanat ve estetik alanında yürütülecek araştırmalara kurumsal destek verilmesi,





– Hac hizmetlerinde tecrübe paylaşımına gidilmesi,





– Kur’an-ı Kerim’i güzel okumayı teşvik sadedinde uluslararası yarışmalar düzenlenmesi,





– Güncel fıkhi meselelerde özellikle gen teknolojisi ve faizsiz finans sistemleri üzerinde karşılıklı ilmi müzakereler düzenlenmesi,





gibi konularda işbirliği amaçlanmıştır.





Mutabakat zaptıyla ilgili bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında yer alan “İranlı uzmanların ülkemizdeki İlahiyat Fakültelerinde fıkıh dersi verecekleri” iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.





Kamuoyuna saygıyla duyurulur.