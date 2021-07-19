Diyanet'ten büyük skandal

Pazar günü öğle namazına müteakip kılınacağı ilan edilen cenaze namazı son yarım saatte cami imamı tarafından iptal edildi. Neye uğradığını şaşıran aile sakinleri merhum Atmaca’nın cenazesini cenaze hizmetleri veren şirketin bir odasında kılmak zorunda kaldı.







Aile fertlerinden alınan bilgiye göre skandal olay şu şekilde gerçekleşti: Muharrem Atmaca yaklaşık 40 yıldır New York’ta yaşayan bir iş adamıydı. Oto tamirciliği ve ticaretiyle uğraşan Atmaca Amerika’daki Türk toplumu içerisinde tanınan bilinen birisiydi. Türk toplumunun her projesine destek veren, farklı toplum kesimlerince sevilip sayılan Atmaca’ya geçtiğimiz yılın mart ayında akciğer kanseri teşhisi kondu. Atmaca’nın sağlığı hızla bozuldu ve 16 Temmuz Cuma günü hayatını kaybetti.





Muharrem Atmaca’nın cenaze ve defin işlerini takip eden şirket Pazar günü saat 13’te Brooklyn’deki Eyüp Sultan Camii’nde cenaze namazı için rezervasyon yaptırdı.





Cami imamı Mehmet Aydın cenaze namazını ve saatini onayladıktan sonra aile merhum Muharrem Atmaca için afişler bastırarak cenaze namazını Türk toplumu içerisinde duyurdu.





Ancak acılı aile Pazar günü öğle saatlerinde büyük bir şok yaşadı. Çünkü cenaze hizmetlerini veren şirketin yetkilisi arayıp ‘Camii imamının aradığını, Muharrem Atmaca’nın cenaze namazının Eyüp Sultan Camii’nde kılınamayacağını, Konsolosluktan bu yönde bir talimat aldığını, cenazeyi camiye getirmemeleri gerektiğini’ söyledi.





Şok üstüne şok yaşayan aile cenaze namazını defin işlerini takip eden şirketin küçük ofisinde kılmak durumunda kaldı. Namaz için camiye gelen Türk toplumu temsilcileri ise neye uğradığını şaşırdı.





CENAZE NAMAZINI GÜLEN KILDIRDI





New York ve New Jersey bölgesindeki Türk toplumunun yakından tanıdığı işadamı Muharrem Atmaca’nın naaşı daha sonra Pensilvanya Eyaleti’nde bulunan Saylorsburg şehrindeki Gurbet Mezarlığı’na götürüldü.





Ailesi ve dostlarının katıldığı cenaze namazını Fethullah Gülen kıldırdı. Gülen namaz sonrası Muharrem Atmaca’nın hayırseverliği ile bilindiğini söyledi. Gülen aile fertlerine taziyelerini iletti.





TR724’e konuşan aile fertleri “Babamız 40 yıldır burada ve çok geniş bir çevresi var. Her görüşten insanın sevip saydığı birisiydi. Tüm hayır hasenat işlerine destek olmuştur. Bugün cenazesinin geri çevrildiği camiye yıllardır yardım yapardı. Böyle bir vefasızlığı, hele de yıllardır desteklediği camiden ve kendi ülkesinin yetkililerinden görmesi gerçekten büyük hayal kırıklığı oldu.” dedi.