Samanyolu Haber /Eğitim / Doğa Koleji'nde devir-teslim /16 Ocak 2020 11:47

Doğa Koleji'nde devir-teslim

Piyasaya yüz milyonlarca lira borcu olduğu belirtilen Doğa Koleji'ni İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vakfı'nın devralacağı açıklanmıştı. Ancak iki aydır krizin çözümüne dair herhangi bir ilerleme kat edilememişti. Devir-teslim işlemlerine dair kararlar Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı.

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Doğa Koleji'nde öğretmenlerin yanısıra 80 bine yakın öğrenci ve ailelerin endişe ile takip ettiği devir-teslimde sona gelindi.

İstanbul Ticaret Odası'nın Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan bilgiye göre, Doğa Koleji markasının sahibi olan Asist Öğretim Kurumları Anonim Şirketi'nde devir işlemi dün gerçekleşti. 

Devir bugün itibarıyla resmen tescillendi.

ÖMER SAÇAKLIOĞLU MAAŞLARI ÖDEYEMİYORDU

Saçaklıoğlu ailesi şirketin yönetiminden ayrılırken, şirketin yönetimine tek isim girdi. Aynı zamanda İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı olan Serhat Özeren, Asist Öğretim Kurumları'nın yeni yönetim kurulu başkanı oldu.

Aynı zamanda Metal Yapı Konut'un sahibi olan Ömer Saçaklıoğlu, 2016 yılında Doğa Koleji'ni satın almıştı. 

Ekonomik krizde mali dar boğaza giren Saçaklıoğlu aylardır öğretmenlere maaş ödeyemiyordu. Doğa Koleji öğrencilerinin velileri ve öğretmenler çok sayıda protesto gösterisi düzenlemişti.

Doğa Koleji için 2019 yılın son günlerinde pazarlık masası kurulmuş, talipliler ile yapılan görüşmeler sonrasında İTÜ Vakfı ile el sıkışılmıştı. 

İTÜ VAKFI, 400 MİLYON DOLAR BORCUN ALTINDAN NASIL KALKACAK?

Ancak İTÜ Vakfı'nın kasasında 12 milyon TL olduğu, 400 milyon domardan fazla borcu olan Doğa Koleji'ni nasıl devralacağı sorusu cevapsız kalmıştı. 

Edinilen bilgiye göre hükümetin talimatı ile üç kamu bankası (Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank) İTÜ Vakfı'na kredi tahsis edecek.  

Bu tablo "yeni bir Ağaoğlu ve Simit Sarayı'nı kurtarma vakası" diye yorumlanıyor.  
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