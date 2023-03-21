Samanyolu Haber /Gündem / Doğalgaz fiyatı yüzde 90 düştü ama AKP'den indirim yok /21 Mart 2023 11:10

Doğalgaz fiyatı yüzde 90 düştü ama AKP'den indirim yok

Rusya-Ukrayna savaşının etkileri azaldı, Avrupa’da gaz fiyatları yüzde 90 geriledi. Ancak Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in sözüne rağmen Türkiye’de doğalgaz fiyatları sabit kaldı.

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Avrupa'da doğalgaz fiyatları düşmesine rağmen Türkiye'de herhangi bir indirim yapılmıyor. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Avrupa'da megavatsaati (MWh) 335 Euro'ya kadar çıkan doğalgaz fiyatı, yüzde 90 gerileyerek 39.8 Euro'ya kadar indi. Ancak, Avrupa'da fiyatlar arttı diye zam yapılan doğalgazda, fiyatlar hızla gerilemesine rağmen herhangi bir indirime gidilmedi.

BAKAN SÖZÜNÜ TUTMADI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 30 Ocak'ta yaptığı açıklamada, mart ayında doğalgaz ve elektrik fiyatlarında indirim olabileceğini söylemişti. Dönmez, “Dünyadaki fiyat oynaklığı azalmaya başladıkça bunları indirim olarak vatandaşlarımıza da yansıtacağız. Fiyatlardaki düşüş seyrederse elektrik ve doğal gaza mart ayı içinde bir indirim olabilir” ifadelerini kullanmıştı. Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz sonrasında da hükümet yetkilileri daha ucuza doğalgaz tüketileceği yönünde açıklamalar yapmıştı. Dönmez de sondaj çalışmalarının arttığına dikkat çekerek, “İnşallah bu müjdelerin devamı geldikçe ve dünyadaki fiyat oynaklığı azalmaya başladıkça bunları indirim olarak vatandaşlarımıza da yansıtacağız” demişti. Ancak ne uluslararası fiyatlardaki düşüş ne de keşfedilen kaynaklar doğalgazda indirim getirmedi. Ekonomist Dr. Oğuz Demir, konutlarda kullanılan doğalgaza zaten sübvansiyon yapıldığı için indirime gidilemediğini söyledi. Bütçenin olumsuz bir tablo çizdiğine de dikkat çeken Demir, bütçe dengelerinin daha fazla sarsılmaması için de indirimin yapılamadığını kaydetti.

Dünya genelinde doğalgaz fiyatlarının düştüğünü belirten Oğuz Demir, sıcak havalar ve depolamalar nedeniyle piyasalarda savaşın etkisinin neredeyse kalmadığını söyledi. Türkiye'de indirimin yapılamamasının 3 önemli nedeni olduğunu anlatan Demir, “Birincisi kurdaki hareket. İkincisi spot piyasadan aldığımız ve depoladığımız maliyeti yüksek doğalgaz. Üçüncüsü ise hali hazırda konut doğalgazına verilen sübvansiyon” dedi.


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