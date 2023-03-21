Samanyolu Haber /Gündem / YSK, 3 adayın başvurusunu reddetti /21 Mart 2023 11:07

YSK, 3 adayın başvurusunu reddetti

Yüksek Seçim Kurulu, üç cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu reddetti, dokuz başvuruda eksik evrak tespit etti.

SHABER3.COM

Yüksek Seçim Kurulu, internet sitesinden, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenlerden başvuruları reddedilenler ve eksik evrakı bulunan başvurucularla ilgili kararları yayımladı.

Bu kararlara göre, Hakan Uzan ile Cem Uzan‘ın başvurularını, bizzat YSK’ya yapmadığı belirlendi. Hakan Uzan ile Cem Uzan’ın başvuruları, müracaatların bizzat değil vekil aracılığıyla yapılması gerekçesiyle reddedildi.

Ayrıca posta yolu ile müracaat eden Hürrem Ayaz‘ın başvurusunun da aynı gerekçeyle reddine karar verildi.

ERBAKAN, DİPLOMASINI GÖNDERMEMİŞ
İrfan Uzun‘un mal bildirim formunun eksik olduğu, Davut Turan‘ın, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin bulunmadığı belirlendi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği, 6 vesikalık fotoğrafı, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu tespit edildi.

ÖZAL’IN FOTOĞRAFLARI DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ
Türkiye İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal‘ın da fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin ve mal bildirim formunun bulunmadığı belirlendi.

Duran Güveninir‘in mal bildirim formu, başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuz, 6 vesikalık fotoğrafı ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halini, Erkan Trükten‘in mal bildirim formu ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halini, Handan Yalçıntaş‘ın mal bildirim formunu, başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuzu, 6 vesikalık fotoğrafı ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halini teslim etmediği saptandı.

Levent Akyollu‘nun ise başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuzu teslim etmediği ve mal bildirim formunu usulüne uygun doldurmadığı, Selami Karagöz‘ün yüksek öğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneğinin, mal bildirim formunun, başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuzun, iki vesikalık fotoğrafı ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu belirlendi.

Evraklarında eksiklik olan adayların bugün saat 17.00’ye kadar bu eksiklikleri tamamlamamaları halinde başvuruları reddedilecek.
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