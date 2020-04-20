Samanyolu Haber /Gündem / Doğan Holding'ten bir satış daha /20 Nisan 2020 14:35

Doğan Holding'ten bir satış daha

Doğan Holding'in müzik ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren dolaylı iştiraki Doğan Müzik Yapım'ın (DMC) yüzde 60 hissesinin Fransız dijital müzik platformu Believe grubuna satışı için ön sözleşme imzaladı. Toplam tutar 23.4 milyon dolar olarak açıklandı.

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Doğan Holding’den yapılan açıklamada, yeni ortaklıkla ilgili 17 Nisan’da ön sözleşmenin imzalandığı ve gerekli kanuni işlemlere başlandığı belirtildi.

DMC Genel Müdürü Samsun Demir, konuyla ilgili olarak “Korona ile mücadele edilen bu zor günlerde müzik sektörümüze katkıda bulunmak için bir yabancı yatırımcının ülkemize güven duyarak gelmesi her yönüyle büyük önem arzediyor. Bunun için heyecanlıyız. Sektörümüz için hayırlı olmasını dileriz” dedi.

KAP’ta yer alan açıklamaya göre DMC, Doğan Holding’in dolaylı bağlı ortaklığı konumundaki DMC Invest B.V’nin iştiraki konumunda bulunuyor.

Açıklamaya göre, işlem sonrası oluşacak iştirak hisse satış kârı/zararı DMC Invest B.V. tarafından değerlendirilecek.

Doğan Holding’den yapılan açıklamada yer alan bilgiye göre; Believe Grubu, bağımsız sanatçıların ve yapım şirketlerinin ürünlerini dünya çapında yasal müzik platformlarında dağıtmalarını ve tanıtmalarını sağlamak için müzik ve internet uzmanları tarafından 2005 yılında Paris’te kuruldu.

Believe Grubu’nun 45 ülkede 1300’den fazla çalışanı bulunuyor.

2000 yılında kurulan müzik prodüksiyon ve dağıtım şirketi DMC ise birçok müzik şirketinin dijital ve fiziki dağıtımını yaparken, kendi bünyesinde de çeşitli sanatçı ve gruplarla çalışıyor.

DMC ile çalışan sanatçılar
DMC ile çalışan sanatçılardan bazıları şöyle:

MFÖ, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Tarkan, Mor ve Ötesi, Kenan Doğulu, Funda Arar, Yüksek Sadakat, Bengü, Kalben, Ferhat Göçer, Gülben Ergen, Kargo, Mustafa Sandal, Mirkelam
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