Doğu Perinçek'ten Erdoğan açıklaması: AKP ile birlikte...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Tek başına AK Parti yönetimiyle Türkiye'yi buradan çıkaramayız ama AK Parti'yi dışlayarak da çıkaramayız. Öyleyse tek başına AK Parti yönetmeyecek ama AK Parti'nin de bulunduğu üreticilerin milli hükümetini kuracağız" dedi.





Euronews'in haberine göre, Perinçek, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, partisince düzenlenen Bursa Üretim Devrimi Kurultayında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik sorunlarına çözüm bulacağı bir döneme girdiğini söyledi.





Türkiye'nin bir üretim devriminin eşiğinde olduğunu belirten Perinçek, "Üreticiyi baş tacı yapacağız. Önümüzdeki dönemin temel sloganı 'üretici baş tacı' olacaktır. Üretimi, üreticiyi destekleyen her karar doğru, üretime çelme atan, zarar veren her karar yanlıştır" diye konuştu.





Zorlukların paylaşılacağı bir tasarruf dönemine girildiğini iddia eden Perinçek, şunları söyledi:





"Zorlukları paylaştıracak bir hükümet kuracağız. Bu, itibarı, saygınlığı, otoritesi olan, milletin çeşitli kesimlerini kucaklayacak bir hükümet olacak. Hükümet sorununu çözerek, Türkiye bir üretim devrimi yapabilir. Artık şunu kabul etmek zorunda herkes, tek başına AK Parti'nin bu zorlukların üstesinden gelme ve Türkiye'yi bu borç batağından çıkarma şansı gözükmüyor. Tek başına AK Parti yönetimiyle Türkiye'yi buradan çıkaramayız ama AK Parti'yi dışlayarak da çıkaramayız. Öyleyse tek başına AK Parti yönetmeyecek ama AK Parti'nin de bulunduğu üreticilerin milli hükümetini kuracağız. Toplumun geniş kesimlerini temsil eden, AK Parti, Vatan Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi... Tabii bölücüyü, FETÖ'cüyü bu hükümete almayacağız."





"Babacan ve Davutoğlu ABD'ye 'beni hükümet yap' diyor"





Perinçek, ABD'ye karşı başını dik tutacak, Brüksel, Washington'dan dayatılan kararları reddedecek bir hükümet amaçladıklarını vurgulayarak, "Davutoğlu, Ali Babacan'ı görüyoruz. Öyle programlar ilan ediyorlar ki Amerika'ya 'Beni hükümet yap' diyorlar. Onların devri bitti. Amerika'ya 'Beni hükümet yap' diyenlerin devri geçti. Arkada kaldı o. Öyle bir şey yok" ifadesini kullandı.







Türkiye'nin Amerika'dan kopup Asya'ya yerleştiğini öne süren Perinçek, ekonomide de toparlanmanın geleceğini, geleceğe umutla baktıklarını aktardı.