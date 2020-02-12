Erdoğan konuşurken ''çocuklarım aç'' protestosu

Ekonomik krizde işsiz kayıtlı işsiz sayısı 5 milyona yaklaştı. Hatay Valiliği önünde geçen hafta "Çocuklarıma ekmek götürümiyorum." diyerek kendini ateşe veren Adem Y. hayatını kaybetmişti.





AKP'NİN KALBİNDE İŞSİZLİK PROTESTOSU





Adem Y.'nin hazin ölümünün şoku sürerken, bu defa Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısının yapıldığı salonda işsiz olduğunu belirten bir baba eylem yaptı.





AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan kürsüde konuşurken salonda misafir locasındaki bir kişi bağırarak, “Ben 15 Temmuz’a katıldım diye beni işimden ettiler. Çoluk çocuğum aç. Bana yardım edin. Mahkeme kararını tanımıyorlar.” dedi.





Koruma görevi yapan polisler protestocuyu yaka paça salondan dışarı çıkardı. "Bana yardım edin" diyen kişinin kimliği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.