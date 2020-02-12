Albayrak'ın kanalında Ali Koç'a ağır sözler

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin kurduğu medya havuzunda yer alan A Haber, "Türkiye'nin güçlenmesinden neden rahatsızlar?" sorunu yönelterek Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u hedef aldı.





Haberde "Berat Albayrak'ın bugünlerde hedef tahtasına konma sebebi futbolmuş. Ancak Geziciler 'mesele ağaç değil, daha anlamıyor musunuz?' diyordu ya tam da o hesap 'mesele futbol değil, mesele başka. Mesele daha duygusal" denildiği esnada Ali Koç'un görüntüleri yer aldı.





A HABER, TÜSİAD ÜYELERİNİ HEDEF GÖSTERDİ





Aynı haberde Ali Koç'un daha önce yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini ifa ettiği Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) toplantılarından görüntüler de dikkati çekti.





TÜSİAD'ın eski başkanları Cem Boyner, Bülent Eczacıbaşı gibi işadamlarının görüntüleri ile birlikte şu ifadeler kullanıldı: "Faizden eskisi kadar kazanamıyorlar. Bankalar üzerinde eskisi kadar at oynatamıyor, dev kasalara hortumlar koyamıyorlar."





Haberde, Ali Koç'un düşünceli görüntülerinin üzerine "Düne kadar kendini ülkenin sahibi zanneden zenginler takımının ciddi duygusal yaraları var bugün, ciddi duygusal yıkımlar yaşıyorlar." cümleleri yer aldı.





Fenerbahçe taraftarları Sabah, ATV ve A Haber'i sosyal medyada protesto etti.





FAİZDEN ESKİSİ KADAR KAZANAMIYORLARMIŞ!





Haberin devamında,"İsimlerine faiz ya da enflasyon lobisi diyebileceğiniz bir zamanların muktedirleri öfkeliler çünkü faizden eskisi kadar kazanamıyorlar. Bankalar üzerinde eskisi kadar at oynatamıyor, dev kasalara hortumlar koyamıyorlar. Daha da önemlisi ekonomisi çok güçlü bir Türkiye'nin neler yapabileceğinin farkındalar bundan korkuyorlar." deniliyor.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Fenerbahçeliler arasındaki gerilim yaz aylarında Albayrak'ın Trabzon ziyareti sırasında başlamıştı.





Trabzonspor'un yeni sezon formasının hediye edildiği Berat Albayrak, "Yalnız bu forma 2010-2011 sezonunun formalarıymış. Yani Şampiyon sezonun formaları." diyerek “2010-2011 sezonunun şampiyonunun Trabzonspor olduğunu.” söylemişti.





A Haber'de yayınlanan görüntülerde Fenerbançe'nin Berat Albayrak'ı hedef aldığı iddia edildi.





KADIKÖY'DE "DAMAT İSTİFA!" SLOGANLARI





Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında hakem hataları gündeme gelmiş ve Albayrak'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) etki ettiği iddia edilmişti.







Fenerbahçe Süper Lig'in 21'inci hafta karşılaşmasında evinde Alanyaspor ile berabere kalmış, Trabzonspor'u destekleyen ve TFF'yi etkilediği iddia edilen, Albayrak’ı işaret ederek "Damat istifa!" sloganları atmıştı.



