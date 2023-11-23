Doktor bulamayan AKP 118 kadroya sadece 36 emekli hekim yerleştirdi

Erdoğan’ın “Giderlerse gitsinler” dediği hekimlerin yurt dışına göçü sürerken Sağlık Bakanlığı Hastanelere doktor bulamıyor

Son çare olarak 65 yaşı üzerinde emekli doktorları atamak için harekete geçen Bakanlık umduğunu bulamadı 65 yaş üzeri hekimlerden gelen yoğun talepler sonucunda açıldığı belirtilse de emekli hekimler bu kadroları tercih etmedi. 2023’ün 65 ile 72 yaş arası ilk dönem atamasında açılan 102 kadroya 11 atama yapılırken, 2. atamada 118 kişilik hekim kadrosuna sadece 36 emekli hekim yerleşti.





Sağlık Bakanlığı, hekim yokluğu nedeniyle 65-72 yaş arası hekimler için ikinci kez kuraya çıktı.









Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Muharrem Baytemür, bakanlığın yoğun talep olduğu için ilana çıkıldığına ilişkin gerekçesinin gerçek olmadığını belirterek, “65-72 yaş arası hekimleri çağırmak, kendini yalanlamaktır” dedi.





Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) verilerine göre yılın ilk 9 ayında Türkiye’den gitmek için belge alan doktor sayısı 2 bin 295’e ulaşarak rekor kırdı. Bu sayı 2012’de sadece 36’ydı. “Giderlerse gitsinler” diyerek genç doktorların yurtdışına gitmesine neden olan AKP iktidarı, çareyi emekli hekimleri göreve çağırmakta buldu. Sağlık Bakanlığı, hekim yokluğu nedeniyle 65-72 yaş arası hekimler için ikinci kez kuraya çıktı.





Bakanlıktan yapılan açıklamada kuraların, 65 yaş üzeri hekimlerden gelen yoğun talepler sonucunda açıldığı belirtilse de emekli hekimler bu kadroları tercih etmedi. 2023’ün 65 ile 72 yaş arası ilk dönem atamasında açılan 102 kadroya 11 atama yapılırken, 2. atamada 118 kişilik hekim kadrosuna sadece 36 emekli hekim yerleşti.





Noter onaylı kura sonuçlarına göre kardiyoloji, nöroloji, psikiyatri, mikrobiyoloji, patoloji, aile hekimliği, aile hekimliği, anestezi, çocuk endokrin, çocuk ürolojisi, çocuk psikiyatri, dermatoloji, endokrin, enfeksiyon, göğüs cerrahisi ve halk sağlığı branşları için açılan kadrolar boş kaldı. Sadece beyin cerrahisi, genel cerrahi, hematoloji, kadın doğum ve üroloji yüzde 100 doluluk oranına sahipken göğüs hastalıkları branşı için açılan 6 kadroya sadece 2 hekim atandı.