Doktor bulamadılar, Emekli hekimleri göreve çağırdılar

İki kez hekim atamasına çıkan ancak kadroları boş kalan iktidar, 3. kez atama kurası için talep toplamamaya başladı. “Giderlerse gitsinler” diyerek genç hekimleri Avrupa’ya kaptıran iktidar, 65-72 yaş arası hekimler için de ikinci kez kuraya çıkmaya hazırlanıyor.





Sağlık Bakanlığı’nın, 2023 için açtığı ilk ilanda 2 bin 669 kişilik uzman tabip kadrosuna sadece 39 atama yapıldı. Tüm alanlarda toplam 19 bin 252 kişilik kadro açılmasına karşın 6 bin 792 kişi atandı. Boş kalan kadrolar nedeniyle bakanlık, ikinci kez kadro ilanına çıktı. İkinci kadro ilanında 19 il için kadro açıldı. 2 bin 739 kadrodan 774’ü tercih edildi. Deprem felaketinin ağır yıkıma uğrattığı Adıyaman’da 36 branşta açılan 114 kişilik hekim kadrosuna, Kilis’te ise 27 kişilik kadroya kimse başvuru yapmadı. Hatay’da 213 kadroya 23, Malatya’da 81 kadroya 3, Kahramanmaraş’ta 127 kadroya 4, Gaziantep’te ise 310 kadroya sadece 20 kişi başvurdu. Mardin’de 111 kişilik kadroya dört başvuru yapılırken, Osmaniye’de 76 kadroya bir, Şanlıurfa’da da 315 kadroya sadece yedi başvuru yapıldı.





EN FAZLA AÇIK GAZİANTEP’TE



Böylelikle içinde afet illerinin de bulunduğu altı ile başvuru oranı yüzde 10’da kalırken, beş il de yüzde 10 ile yüzde 20 doluluk oranı oldu. Öte yandan İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli’nde de ancak yüzde 40 civarında doluluk oranına ulaşılabildi. Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin fazla yaşandığı Gaziantep, en fazla açığın olduğu ve en az tercih edilen iller arasında yer alıyor.









ÇOCUK YAN DALLARINA ATANAN YOK

Adana’da içinde yoğun bakım, genel cerrah, göğüs hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, nöroloji, çocuk cerrahisi, çocuk hematolojisi ve onkolijisi gibi kritik branşların bulunduğu 35 branşta 52 kadro açılmasına karşın hiç başvuru yapılmadı. Gaziantep’te tüm çocuk yandalları ve hematoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs cerrahisi dahil 55 branşta 176 kadroya talep olmadı. Kütahya’da 24 branşta 53 kadronun tamamı boş kaldı. Erzincan’da ise aile hekimliği, beyin ve sinir cerrahisi, genel cerrahi, nükleer tıp, tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji ve yoğun bakım branşlarında açılan toplam 17 kadroya hiç atama yapılmadı.









KADROLAR BOŞ KALDI

Bartın’da 15 branşta 19, Osmaniye’de 33 branşta 73, Mardin’de 35 branşta 92, Malatya’da 44 branşta 77 kadroya kimse başvurmadı. Sağlıkta şiddetin en çok olduğu illerden Şanlıurfa’da üroloji, kulak burun boğaz gibi önemli bölümlerin içinde olduğu 63 branş için açılan 261 kişilik kadro boş kaldı. Tüm illerde çocuk yan dallarının ağırlıkta olduğu 22 branş tercih edilmedi. Tercih sonuçlarına göre çocuk göğüs hastalıkları bölümü için açılan beş kadroya, el cerrahisi için açılan 12 kişilik kadroya yerleşen yok. Çocuk hematolojisi ve onkolojisi bölümünde açılan 13 kadroya bir kişi yerleşirken kulak burun boğaz hastalıklarında açılan 123 kadroya 23 kişi yerleşti.





‘BAZI İLLERDE HİZMET KAPANACAK’



SES İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Branş bazlı tercih edilmeyen illere bakıldığında bazı hizmetlerin, bazı illerde kapanacak düzeye geldiği, kamusal hizmetin bu illerde sunulmadığı ifade edilebilir” dedi. Sağlık hizmetlerinde ciddi bir eşitsizliğin ortaya çıktığını kaydeden Yalçınkaya, “Bakanlık bina inşa edeceğine sağlık emekçisi yetiştirseydi bu sonuç bu düzeyde olmazdı. Merkezi sağlık kampları oluşacak. Yarattıkları Türkiye manzarası, yurtiçi hasta transferleri ve tedavi amaçlı ülke içinde hareketlilik” ifadelerini kullandı.







