Doktorlar kaçıyor, bakanlık izliyor: Hekim göçü 10 yılda 24 kat arttı

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, çalışmak için yurt dışına göç eden doktorların sayısındaki artışı meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren Çıray, hekim göçünün önüne geçilmesi ve doktorların özlük haklarının iyileştirilmesi için “Hangi önlemleri alacaksınız?” diye sordu.







Çıray, resmi rakamlara göre son iki yılda yurt dışına göç eden doktor sayısının 3 bini geçtiğini belirtti. Ciddi bir sayıya ulaşan hekim göçüne yetkili organların artık 'dur demesi' gerektiğini kaydeden Çıray, “2012'de sadece 59 doktor yurt dışına taşınma amacıyla başvuru yaparken 2021'in ilk 11 ayında bu sayı bin 200'ü aşmış, geçtiğimiz aralık ayı itibariyle bin 400'e dayanmıştır. Diğer yandan yaklaşık 8 bin tıp öğrencisinin ise mezun olduktan sonra hayatlarını Avrupa ülkelerinde kurmak istedikleri kamuoyu araştırmaları tarafından ortaya konmaktadır. Sağlık Bakanlığı, söz konusu hekim göçünün bu denli artmasına neden olan ekonomik ve sosyal nedenleri tespit edip derhal gerekli tedbirleri almak için daha neyi bekliyor” diye sordu.





‘TTB’YE GİTMEK İÇİN BAŞVURU YAPAN HEKİM SAYISI 10 YILDA 24 KAT ARTI’







Çıray, fazla mesai, uzun nöbet saatleri, düşük ücret, liyakat sorunu, sağlıkta şiddet vakaları, mobbing ve zorlu çalışma koşullarını hekim göçündeki dramatik artışın nedenleri olarak sıralarken, özellikle 26-35 yaş aralığındaki genç Türk doktorların hekim göçünün büyük bir kısmını oluşturduğunu belirtti.





Başta Almanya ve İngiltere gibi ülkelere gidebilmek için Türk Tabipler Birliği’nden (TTB) iyi hal belgesi başvurusu yapan hekim sayısındaki artışın son on yılda 24 kat arttığını belirten Çıray, gelişmiş ülkelerin doktorlar ve sağlık çalışanları ile ilgili ekonomik ve sosyal haklar bağlamında insani ve hakkaniyetli düzenlemeleri ciddiyetle uyguladığını hatırlattı.





Çıray şunları söyledi: “Türkiye, sağlık sistemi açısından çözülmesi gereken bazı ciddi problemlerine rağmen, komşu ülkelerle karşılaştırıldığında özellikle pandemi öncesindeki durumuyla tedavi, yöntem ve koşulları ile tercih edilen bir ülke konumundaydı. Dünya çapında çok başarılı tıp doktorları yetiştiriyorduk. Pandemi ile birlikte şartların başta doktorlarımız üzerinde giderek ağırlaşması, bu konumu sarstığı gibi, sağlık sistemimizin yapısal zaaflarını derinleştirerek büyük bir sorun yumağı haline dönüşmesine yol açtı. Son dönemde doktorlarımızın beyin göçü konusunda başı çekmesi bu durumun açık bir göstergesidir. Sağlık sistemimizin hak ettiği yerde olması, milletimizin de geleceğinin teminatlarından biridir.”





HEKİMLERİN HAK ETTİKLERİNİ VERECEK MİSİNİZ?





Çıray, önergede Fahrettin Koca’nın tanıtması istemiyle şu soruları sordu:





1- Son 5 yılda kaç tıp doktoru ve sağlık çalışanı yurtdışına göç etmiştir?

2- Şu anda kalıcı şekilde yurtdışına gitmek amacıyla iyi hal başvurusunda bulunan ve değerlendirme aşamasında olan kaç doktor bulunmaktadır?

3- Sağlık sektöründeki yurtdışına göç dalgasındaki dramatik artış nedeniyle doktor ve sağlık çalışanı ihtiyacı bulunmakta mıdır? Eğer öyleyle bu ihtiyaç daha çok hangi uzmanlık alanlarında görülmektedir?

4- Başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarının yurtdışına göç etmelerindeki temel nedenler olan fazla mesai, uzun nöbet saatleri, düşük ücret, liyakat sorunu, şiddet vakaları, mobbing ve zorlu çalışma koşulları konularında iyileştirici ve göçü önleyici tedbirler almayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bu tedbirler nelerdir?