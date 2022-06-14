Doktorlardan sorna şimdi de mühendisler mi?

Koronavirüs salgını ve ardından gelen Ukrayna-Rusya savaşı, dünyanın birçok noktasında ekonomileri olumsuz etkiledi.





Bu durumdan etkilenen Türkiye'de de beyin göçü sorunu bir kez daha gündemde.





Doktorların şiddete marus kalmaları ve düşük ücretler nedeniyle yurt dışına çıkmak istemeleri gibi bazı mühendislerin de ekonomik sıkıntı nedeniyle aynı düşüncede oldukları ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, “İstanbul’da yaşayan mühendisler araştırması - 2022” araştırma raporu tamamlandı. Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, “İstanbul’da yaşayan mühendisler araştırması - 2022” araştırma raporu tamamlandı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN MÜHENDİSLERİN GELİRLERİ ENFLASYON KARŞISINDA ERİDİ





MÜHENDİSLERİN YÜZDE 30’U YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA ÜCRET ALIYOR





İstanbul’da yaşayan mühendisler araştırması ile, geçen yıl raporlaştırılan araştırma sonuçlarındaki değişimlerin ortaya çıkarılmasının yanı sıra, mevcut durumda İstanbul’da yaşayan mühendis, mühendislik öğrencisi, emekli ve iş arayan mühendislerin iş, yaşam ve eğitim koşullarının ortaya konulması amaçlandı.2003-2022 arasında ülkemizde üniversite sayısı 78’den 208’e ulaştı ve Türkiye üniversite sayısında dünyada 15. sırada yer almaktadır. Ancak yükseköğretim eğitim sistemi kalitesinde yapılan sıralamalarda geride kaldı.Ülkenin mevcut koşulları; pandemi süreci ve sonrasında yaşanan ekonomik dalgalanmalarla birlikte emek süreçlerinde yaşanan değişime bağlı olarak mühendislerin de mesleki ve sosyal alanda yaşadığı dönüşümler ivmesini artırarak devam etti.Yaş aralığı ve eğitim durumlarına göre ayrıntılara yer verilen ve araştırma raporuna katılan mühendislerin yüzde 81.76’sı ücretli çalışan olduğunu kaydetti.Yaş gruplarına göre son 1 yılda gelir değişimi incelendiğinde 18-50 yaş arası grupta katılımcıların yüzde 51.84’ünün gelirleri resmi enflasyona karşı eridi. Bu oran 50 yaş üstü mühendislerde yüzde 67.98 olarak belirlendi.Katılanların sadece yüzde 35.74’ü tamamen mesleğiyle bağlantılı işlerde çalıştıklarını belirtti.Anketi dolduran mühendislerin yüzde 30.43’ünün aldığı ücret yoksulluk sınırının altında kaldı. Katılımcıların ancak yüzde 45.11’i aldığı ücret zamlarının resmi enflasyon ve üzerinde olduğunu kaydetti.