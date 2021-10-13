Samanyolu Haber /Gündem / Doktorların kaçış planı WhatsApp ve Telegram gruplarına yansıdı! /13 Ekim 2021 09:58

Doktorların kaçış planı WhatsApp ve Telegram gruplarına yansıdı!

Türkiye’de sağlık çalışanları üzerinde yapılan baskı, şiddet ve ücret yetersizliği nedeniyle son iki yılda 3 binin üzerinde yeni mezun doktorun yurtdışına çalışmak için gittiği ortaya çıktı.

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Avrupa ülkelerinden özellikle Almanya’yı tercih eden doktorların yanı sıra 8 bine yakın öğrencinin de Avrupa planı olduğu tıp fakültesi öğrencilerinin kurduğu Telegram ve WhatsApp gruplarındaki yazışmalarda yer aldı.

Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine göre; İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Kaynak ise genç doktorların kaçının artacağını belirterek “Daha iyi kazanımlar için, insani ortamda yaşamak ve iyi ücret için kaçış arayışındalar. Türkiye hekim göçünü durdurmak için çaba göstermeli” dedi.

Hekimlerin daha çok yurtdışında Almanya’yı tercih ettiğini anımsatan Kaynak, “3 bini aşkın hekim başka ülkelerde çalışmak için Türkiye’den ayrıldı. Bu rakamları odalardan talep ettikleri belgelerden tespit ediyoruz. Bugün bir hekimin maliyeti Türkiye için yaklaşık 1 milyon dolara denk geliyor. Biz yetiştirdiğimiz hekimleri maalesef yurtdışına gönderiyoruz. Hekimlerin en çok gittikleri ülke ise Almanya. Yani 109 tıp fakültesinden mezun olan 400 civarındaki hekimi yurtdışına göndermek için eğitim veriyoruz” dedi.

ÖNLEM ALINMALI

Sekiz bine yakın hekimin ise gitmek için arayış içerisinde olduğunu da söyleyen Prof. Dr. Kaynak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu rakamları hekimlerin sosyal medyalarından çıkarıyoruz. Yurtdışına gitmek isteyen hekimlerin kurduğu sosyal medya hesaplarında bulunan hekim sayısı 8 bine yaklaşıyor.

Hekim arkadaşlarımız Türkiye dışına gitmek için arayış içerisine girmiş. Görüştüğümüz hekim arkadaşlarımızın çoğu da aynı düşüncede. Acilen bu gidişin önüne geçmek için çalışma yapmalı. Şiddeti durdurmalı, ekonomik olarak güçlendirmeli, mesai saatleri azaltılmalı ve maaşları iyileştirmeliyiz. Bunları yapmazsak bu hekim göçünün önüne geçemeyiz.”
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