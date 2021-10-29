Samanyolu Haber /Gündem / ‘Dolar 1.5 TL olacak’ diyen 'çakma şehzade'den tuhaf savunma /29 Ekim 2021 11:33

‘Dolar 1.5 TL olacak’ diyen 'çakma şehzade'den tuhaf savunma

‘Şehzade’ sıfatını kullanan Orhan Osmanoğlu, 2018 yılında paylaştığı ve sosyal medyada gündem olan “Varsa dolarınız satın. 1.5 TL’ye inme durumu var” ifadelerini kullandığı paylaşımını silmesiyle ilgili haberlere tepki göstererek, “O dönemde sayfamız heklendi” dedi. Ancak gizemli hacker'in neden sadece bu absürd ve akıldışı tweeti sildiği anlaşılamadı.

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2. Abdülhamid’in torunlarından olduğunu öne süren Orhan Osmanoğlu, dolardaki durumu kabul ederek, 2018 yılında yaptığı ‘Varsa dolarınız satın. 1.5 TL’ye inme durumu var’ paylaşımını silmişti.

Osmanoğlu’nun 3 yıl önce attığı paylaşımı doların yükselmesinde gündeme geliyor sosyal medya kullanıcıları Osmanoğlu’nun paylaşımını hatırlatarak alay ediyordu.


Orhan Osmanoğlu, 2 Kasım 2018 tarihinde paylaştığı ve “Varsa dolarınız satın. 1.5 TL’ye inme durumu var” ifadelerini kullandığı paylaşımını sildiği haberlerine ilişkin tepki gösterdi.

‘SÖZLERİMİZİN ARKASINDAYIZ’

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Osmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Kasım 2018 de dolar yorumu yaptık. Fikir beyanı anayasal haktır. Lakin bu yorumu bizim sildiğimizi söylüyor. Biz silmedik. O dönemde sayfamız heklendi. Doları tuvalet kağıdına çevirdiniz diyen ABD’liler de oldu. Sözlerimizin arkasındayız.”


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