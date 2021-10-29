‘Dolar 1.5 TL olacak’ diyen 'çakma şehzade'den tuhaf savunma









Kasım 2018 de dolar yorumu yaptık. Fikir beyanı anayasal haktır. Lakin bu yorumu bizim sildiğimizi söylüyor. Biz silmedik. O dönemde sayfamız heklendi. Doları tuvalet kağıdına çevirdiniz diyen ABD’liler de oldu. Sözlerimizin arkasındayız.”









2. Abdülhamid’in torunlarından olduğunu öne süren Orhan Osmanoğlu, dolardaki durumu kabul ederek, 2018 yılında yaptığı ‘Varsa dolarınız satın. 1.5 TL’ye inme durumu var’ paylaşımını silmişti.Osmanoğlu’nun 3 yıl önce attığı paylaşımı doların yükselmesinde gündeme geliyor sosyal medya kullanıcıları Osmanoğlu’nun paylaşımını hatırlatarak alay ediyordu.Orhan Osmanoğlu, 2 Kasım 2018 tarihinde paylaştığı ve “Varsa dolarınız satın. 1.5 TL’ye inme durumu var” ifadelerini kullandığı paylaşımını sildiği haberlerine ilişkin tepki gösterdi.Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Osmanoğlu, şu ifadeleri kullandı: