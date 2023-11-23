Dolar 29'a koşuyor! Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde beklenen 250 baz puanlık artışın yanısıra son iki ayda sınırlı değişim yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) karar metninde yer alabilecek yeni mesajlar da yakından izlenecek. Bankacılar PPK metninde yeni likidite adımlarına yönelik mesaj bekliyorlar.





KKM hariç tutulduğunda TL cinsi mevduatın bankacılık sektöründeki toplam mevduata oranı son üç ayda 7 puan yükselişle yüzde 38'i aştı. Mevduat getirisi üç ay vadede ortalama yüzde 46'ya tırmandı. Ekonomi yönetimi mevduattaki dolarizasyonu kademeli olarak azaltmak istese de, ortaya çıkan TL likidite dönem dönem mevduat faizlerindeki yükselişin zaman zaman durmasına neden oluyor.





Oluşan likidite TCMB'nin attığı zorunlu karşılık adımlarla piyasadan çekiliyor. Bu kapsamda 1 trilyon TL likidite genel seçimlerden bugününe çekildi. Piyasa bugün veya takip eden günlerde TCMB'den yeni likidite adımlarına yönelik mesaj bekliyor.









Mayıs ayındaki genel seçim öncesi 700 baz puana ulaşan CDS'te alışılagelmiş politikalara doğru geçişle birlikte başlayan düşüş 350 baz puanın altına doğru hızlandı. Geçen haftayı 356/361 baz puandan tamamlayan Türkiye'nin risk primi göstergesi 5 yıllık CDS bu hafta da düşüşünü sürdürerek dün günü 337/343 seviyesinde tamamladı.





Küresel piyasalarda Japonya ve ABD'deki tatiller nedeniyle durgunluk görülürken dolar kazanımlarını korudu.





DOLAR YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 35 DEĞER KAYBETTİ

Dolar TL bu sabah güne 28.82 civarında başlarken TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 35.1 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 28.1 oldu. Euro TL ise 31.55 bandında işlem görüyor.





Reuters anketine göre, dezenflasyonda kararlılık mesajı veren Merkez Bankası'nın bir haftalık repo faizini bugün 250 puan artışla yüzde 37.5'e çekerek sıkılaştırma adımlarına devam etmesi bekleniyor.





TCMB haziranda 650 bp, temmuzda 250 bp, ağustosta 750 bp, eylül ve ekimde 500'er bp olmak üzere beş toplantıda toplam 2,650 bp faiz artırmıştı. Bu ay faiz artışının devam etmesi ancak hızının 250 baz puana yavaşlaması genel beklentiyi oluşturuyor.





İŞTE FAİZ BEKLENTİLERİ:





Societe Generale (SocGen) analistleri TCMB'nin Kasım toplantısında politika faizinin 250 baz puan artışla yüzde 37,50 seviyesine çıkacağı beklentisini paylaştı. SocGen Aralık ayında da benzer bir hamle ile politika faizinin yıl sonunda yüzde 40'a çıkarılacağını tahmin etti.





ABD'li banka Morgan Stanley TCMB'nin 250 baz puanlık faiz artışı yaparak faizi yüzde 35'ten yüzde 37,5'e çıkarmasını hedefliyor.





Notta, "Büyümede ılımlı bir ayarlamaya yönelik politika tercihi ve parasal aktarımdaki gecikmeler göz önüne alındığında, TCMB'nin artış hızını azaltması ve birikimli sıkılaştırma adımlarının ekonomik aktivite ve enflasyon üzerindeki etkisini değerlendirmesi muhtemel" değerlendirmeleri yer aldı.





Hollanda merkezli bankacılık devi ING Bank ekonomistleri de TCMB'nin faiz artırımlarında hız keserek 250 baz puan artırıma gideceği öngörüsünde bulundu.





Reuters'ın anketine katılan 21 ekonomist, yüzde 35 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 37.5 ile yüzde 40 bandında yer alıyor. Ankete göre politika faizinde 16 ekonomist 250 baz puan, üç ekonomist 500 baz puan, bir ekonomist 350 baz puan ve bir ekonomist ise 300 baz puan artış bekliyor.





Bloomberg HT anketine katılan kurumların beklentisi de politika faizinin Kasım ayında yüzde 37,50 seviyesine çıkarılacağı yönünde.





AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 37.50'ye çıkartılacağını tahmin ediyor.





TCMB son olarak enflasyon görünümünde belirgin iyileşme başladığını söylemek için "erken" olduğunu ancak aylık bazda enflasyonda yavaşlamanın başladığına dikkat çekmişti.





TÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 36

TÜFE'nin yüzde 70-75 civarında Mayıs 2024'te zirve yapması, daha sonra "baz etkisi, para politikasının birikimli etkileri, TL mevduata geçişin devamı, iç talep soğuması, kur, rezerv artışı" gibi etkenlerin toplam etkisiyle TCMB enflasyonda "hızlı bir iniş" başlayacağını öngörüyor.





TCMB'nin 2024 sonu TÜFE beklentisi yüzde 36 seviyesinde. Piyasanın enflasyon tahminleri bu yıl sonu ve Mayıs 2024'teki zirve için benzer ancak önümüzdeki yıl sonu için piyasanın enflasyon beklentisi hala yüzde 45'e yakın.





Bugün ayrıca TCMB'nin 1430'da açıklanacak haftalık verileri de takip edilecek. Öncü veriler toplam döviz rezervlerinde seçim sonrası başlayan artış trendinin geçen hafta 6 milyar dolar ile devam ettiğini gösteriyor.





Bankacılar, toplam rezervlerin 134.5 milyar dolara yükseleceğini, bunun da Eylül 2014'ten veri en yüksek veriye işaret ettiğini hesapladılar. Geçen haftaki değişim de dahil edildiğinde, Haziran başından geçen hafta Cuma gününe toplam rezervlerde yaşanan artış 36 milyar dolara ulaşacak. Resmi veri bugün saat 14.30'da açıklanacak.







