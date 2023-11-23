Ateşkes ertelendi mi? İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor

İsrail ile Hamas arasında rehine takası ve çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesi üzerine varılan uzlaşının bugün yürürlüğe girmesi bekleniyordu ancak İsrail ve ABD tarafından yapılan açıklamalar anlaşmanın en erken yarın başlayacağına işaret ediyor. Katar önümüzdeki saatlerde anlaşmanın başlama vaktinin açıklanacağını duyurdu. İsrail gece boyunca Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam etti.





Katar: Başlama saati gelecek saatlerde duyurulacak

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara verilmesinin uygulanmaya başlama vaktinin, gelecek saatlerde açıklanacağını belirtti.





Katar resmi haber ajansı QNA'ya açıklamada bulunan Ensari, ülkesi ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen, Hamas ve İsrail'in uzlaşıya vardığı çatışmalara insani ara verilmesi anlaşmasının ayrıntılarına ilişkin görüşmelerin olumlu yönde devam ettiğini ifade etti.





Varılan uzlaşının uygulanmaya başlama saatinin gelecek saatlerde duyurulacağını aktaran Ensari, insani aranın bir an önce başlaması ve tarafların uzlaşmaya uymasını sağlamak için Mısır ve ABD'nin çabalarıyla çalışmaların yapıldığını kaydetti.





İsrail ve ABD'li yetkililerden açıklamalar

İsrail ulusal güvenlik danışmanı Tzachi Hanegbi rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin temasların sürdüğünü söyledi. Hanegbi anlaşmaya göre rehinelerin serbest bırakılmasının Cuma'dan önce gerçekleşmeyeceğini açıkladı.





İsrailli yetkililere dayandırılan bir dizi haberde de çatışmalara insani ara verilmesine bugün başlanmasının beklenmediği kaydedildi.





ABD'den de konuya ilişkin bir açıklama Beyaz Saray Sözcüsü Adrienne Watson'dan geldi. Watson rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin "lojistik ayrıntılar" üzerine çalışıldığını belirtti ve "Uygulamanın Cuma sabahı başlayacağını umuyoruz" dedi.





Dün Hamas tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın bu sabah yerel saatle 10.00'da başlayacağı belirtilmişti.





İsrail ile Hamas çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesini ve Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılmasını kabul etmişti.





İsrail Gazze'yi bombalamayı sürdürüyor

İsrail savaş uçakları, gece boyunca kuzeyde Beyt Lahiye'den güneyde Mısır sınırında bulunan Refah kentine kadar Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde sivil yerleşim yerlerini bombaladı.





Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine akşam saatlerinden itibaren yoğun saldırılar yapılırken, Beni Suheyla semtinde sivillerin yaşadığı 3 konuta düzenlenen hava saldırılarında bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan bir çocuk Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.





Yoğun bombardımandan dolayı bölgeye sivil savunma, arama-kurtarma ekiplerinin ulaşımında sıkıntı yaşandığı, harap olan 3 evin enkazında onlarca kişinin bulunduğu belirtildi.





Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye, Beyt Hanun ve Cibaliya bölgelerindeki yerleşim yerlerine düzenlenen hava bombardımanlarında onlarca kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu ifade edildi.





Yerleşim yerlerinin savaş uçaklarının yanı sıra topçu atışlarıyla da gece boyunca vurulduğu, İsrail askerleri tarafından hareket eden her şeye ateş edildiği belirtildi.





Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah bölgesinde Ebu er-Rus ve el-Kürd ailelerinin evlerine düzenlenen hava bombardımanında 7 kişi hayatını kaybetti.





Yine kentin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir apartman dairesinin roketle vurulduğu, ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi.





Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde de sivillere ait evlerin İsrail uçakları tarafından hedef alındığı kaydedildi.





Mısır sınırına paralel Refah kentinde bulunan Kuveyt Hastanesi yakınındaki hayır cemiyetine yönelik hava saldırısında da hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.