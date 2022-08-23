Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar kuru euroyu yine geride bıraktı /23 Ağustos 2022 00:55

Dolar kuru euroyu yine geride bıraktı

Küresel piyasalardaki son durumun ardından değer kazanmaya devam eden doların Avrupa Birliği para birimi euroyu tekrar geride bıraktığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Dolar kuru euroyu yeniden geride bıraktıDolarda yaşanan yükseliş sürerken, uzun süredir alışılan bir süreç de tekrar tersine döndü.

Yıllardır dolar kurunun üzerinde olan euronun değeri, ABD para birimine geçilerek geride kaldı.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Küresel piyasalarda dolar tüm önemli para birimlerine karşı değer kazanıyor.

Bu ivmenin etkisiyle avro/TL 17.99’ken; dolar/TL 18.07 seviyesine yükseldi. Buna göre 1 dolar, 1,01 avroya denk geldi.  

Dolar’da yükseliş devam ediyor. Son zamanlarda diğer para birimlerine karşı hızla değer kazanan dolar, avro’yu yeniden geçti. Avro/dolar partisi 1,01’i gördü. 

Dolar/TL 18,08’i görürken; avro/TL 17,98 seviyesinde.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolar kuru euroyu yine geride bıraktı Sonraki Haber >>

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

AKP’li Mahir Ünal'a Kahramanmaraş’ta protesto şoku

AKP’li Mahir Ünal'a Kahramanmaraş’ta protesto şoku
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:48:47