Dolar kuru euroyu yine geride bıraktı

Dolar kuru euroyu yeniden geride bıraktıDolarda yaşanan yükseliş sürerken, uzun süredir alışılan bir süreç de tekrar tersine döndü.







Yıllardır dolar kurunun üzerinde olan euronun değeri, ABD para birimine geçilerek geride kaldı.





diken.com.tr'de yer alan habere göre Küresel piyasalarda dolar tüm önemli para birimlerine karşı değer kazanıyor.

'de yer alan habere göre Küresel piyasalarda dolar tüm önemli para birimlerine karşı değer kazanıyor.





Bu ivmenin etkisiyle avro/TL 17.99’ken; dolar/TL 18.07 seviyesine yükseldi. Buna göre 1 dolar, 1,01 avroya denk geldi.







Dolar’da yükseliş devam ediyor. Son zamanlarda diğer para birimlerine karşı hızla değer kazanan dolar, avro’yu yeniden geçti. Avro/dolar partisi 1,01’i gördü.







Dolar/TL 18,08’i görürken; avro/TL 17,98 seviyesinde.