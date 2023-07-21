Samanyolu Haber /Gündem / Dolar ve Euro ne kadar oldu? /21 Temmuz 2023 12:12

Dolar ve Euro ne kadar oldu?

TCMB'nin faiz kararını açıklamasıyla birlikte ılımlı bir artış gözlenen dolar ve Euro'da yüksek seyir sürüyor. Dolar/TL 26,92 bandında seyrederken, Euro/TL 30,03 seviyesinde işlem görüyor.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) dün açıkladığı politika faizinin ardından dövizdeki yüksek seyir devam ediyor.

Dün güne 26.85 civarında başlayan Dolar/TL bugün saat 09.52 itibarıyla 26,92 bandında seyrediyor.

Euro/TL ise dün sabah 30.23 bandında işlem görüyordu. Euro/TL bu sabah 30,03 bandında işlem görüyor.

FAİZ KARARI NASIL ETKİLEDİ?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Buna göre faiz 250 baz puan artırılarak yüzde 17.5'e yükseltildi. 

TCMB'nin faiz kararının açıklamasıyla birlikte Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek gün içi zirvesini yeniledi. Dolar ve Euro'da ise ılımlı bir artış gözlendi.

Hafta içerisinde 27.23 ile tarihi zirvesini gören dolar, faiz kararını açıklamasıyla 26.93 seviyesine çıktı. Euro/TL ise 30.24 civarından işlem gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 değer kazanarak 6.605,70 puana yükseldi. Faiz kararının ardından ise  6670 puana yükselerek tüm zamanların en yüksek gün içi zirvesine ulaştı. BIST 100 endeksi, saat 14.09 itibarıyla yüzde 0,76 kazançla 6613 puanda bulundu.
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