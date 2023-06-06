Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar ve euronun yükselişi durdurulamıyor /06 Haziran 2023 08:42

Dolar ve euronun yükselişi durdurulamıyor

Dolar/TL, bugün 21,67 seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu yeniledi. Euro/TL ise hızla 23,71 seviyesine kadar gelerek ilk kez 23 TL sınırını aştı.

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Son yıllarda adeta eriyen Türk Lirası'nın değer kaybı durdurulamazken, ekonomi yönetiminin getirdiği hiçbir politikayla frenleyemediği fahiş döviz kuru artışı da katlanıyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta düzenlenen seçimlerin ardından piyasalarda yükseliş ivmesi şiddetlenirken, 5 Haziran Pazartesi 10.00'da açıklanan enflasyon verisinin ardından dolar ve eurodan art arda gelen rekorlar çoğaldı.

DOLARDAN YENİ REKOR

Bu hafta tarihinde ilk kez 21 TL sınırını aşan dolar/TL, salı gününde 21,6744 seviyesine ulaşarak rekor yeniledi.

EURO İLK KEZ 23 TL'Yİ AŞTI

Bir süredir 22 TL'nin üzerinde işlem gören euro da, bugün tarihi zirvesini gördü. Euro/TL, 23 TL eşiğini ilk kez geçerek, 23,7115 seviyesine kadar çıktı.
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