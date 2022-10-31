Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolarda Fed beklentisi /31 Ekim 2022 11:35

Dolarda Fed beklentisi

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesi yeni haftaya temkinli başladı.

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Dünya genelinde resesyon ihtimalinin güçlenmesiyle Fed'in ultra şahin adımlarını ne kadar daha sürdüreceğine yönelik soru işaretleri artarken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günkü toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri azaltması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralıkta atacağı para politikası adımlarına ilişkin net bir yönelim bulunmuyor. Buna göre, Fed'in aralıkta yüzde 48 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 44 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle birlikte dolar/TL cuma günü yüzde 0,1 azalışla 18,5770'ten kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,61'den işlem görüyor.

BUĞDAY FİYATLARI ARTTI

Öte yandan, hafta sonu Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya aldığını bildirdi.

Söz konusu kararın ardından buğday fiyatları vadeli işlem kontratlarında yeni haftaya yüzde 5 civarında yükselişle başlarken, mısır ve soya fasulyesi kontratları da yüzde 2 yükseliş kaydetti.
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