Dolarda masal bitti; büyük tufana hazırlık yapın!

TV100.com yazarı İslam Memiş, bugünkü köşesinde dikkat çeken uyarılarda bulundu. Memiş "Dünyayı saran ekonomik kriz çok yakında resmi olarak ilan edilecek" dedi ve "Masal bitti; büyük tufana hazırlık yapın" ifadelerini kullandı.



Memiş'in bugünkü yazısı şöyle:



Dünya Bankası, faiz artıran dünya merkez bankalarını 2023 için çok uyarmıştı, ancak bu uyarıyı kimse dikkate almadı.

2023’de beklenen tufana az kaldı!

Bu kez yıkıcı bir özelliği olacak.

Sorunun herkes farkında.

Az hasar ile atlatmak için çözüm arıyorlar.

ABD’de üç bankanın iflas etmesi daha bir şey değil.

Diğer ülkelere ve diğer büyük bankalara sıçrayacak.

Sermaye el değiştirecek, dijital para sistemine geçiş hızlı ve acılı olacak.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, geçen hafta halka kapalı planlanmamış bir toplantı için ABD’nin üst düzey mali düzenleyicilerini aradı ve şunu söyledi: “Durum sandığımızdan daha ciddi.”

Yellen devam etti: “Eğer ABD borçlarında temerrüde düşerse bu ABD dolarının dünya rezervi olma statüsünü zayıflatır” dedi.

Yani, böyle bir risk kabul edildi!

Fed’in geçen hafta piyasaya 94 milyar dolar daha nakit sürdüğünü, ondan önceki hafta da yaklaşık 300 milyar dolar likidite verdiğini anımsatmak isterim.

Böylece yakılan doların üçte ikisi tekrar geri verilmiş oldu.

Banka iflaslarıyla beraber “dijital paraya geçiş” hız kazanacak.

BDKK, iki bankanın kuruluşuna, bir bankanın faaliyetine izin verdi.

BDKK, Hayat Finans Katılım Bankası AŞ’ye faaliyet izni verirken, Asır Yatırım A.Ş ile Ziraat Dinamik Banka AŞ’nin kuruluşuna izin verdi.

Dünyada diğer ülkeler de dijital para hazırlığını yaptı.

Hatta doları terk edeceklerini alenen söyleyenler bile var.

Dünyanın yüzde 80’ni dolar kullanıyor.

Dolar rezerv bir para.

Ancak ne zamana kadar?

Çünkü Çin yeni bir düzen kuruyor!

Rusya, Çin, Suudi Arabistan ve Türkiye ABD dolarına karşı farklı para birimiyle ticaret yapmak için çalışmalar devam ediyor.

Ondan sebep altın rezervlerini artırdılar.

Ondan sebep 2022’de altın bu kadar baskılandı.

TCMB’de altın hazırlığını yaptı.

2002’de 110 ton altın rezervi bulunan TCMB, altın rezervini 547 tona yükseltti.

Fransa ve İsrail’de sokaklar savaş alanı gibi.

Halk sokakta, gösterirler her geçen büyüyor.

Grevler, kamu malına zarar vermeler, polise saldıranlar, polisin aşırı şiddet kullanması…

Toplumsal ayaklanma tüm ülkelere sıçrayacak!

Halk ayaklanmaları işi farklı yerlere götürecek, film çok büyük.

O kadar büyük ki NATO, Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya, ABD kuvvetleri Mayıs 2023 sonuna kadar 12 bin askerle iç savaşa karşı “Orion 2023” tatbikatı yapacak!

Dünya genelinde aç ve sokakta kalmış insan sayılarında çok büyük artışlar var.

Enflasyon dünyayı kasıp kavuruyor.

Geri dönecek ve bu sefer dünyada çok büyük kitleleri işsiz bırakacak.

ABD, Avrupa gibi ülkelerde ayaklanma kaçınılmaz olacak.

Aş evi kuyrukları, parkta ve sokakta çadır kurmuş insan topluluğu, kitlesel göçler artacak.

İsveç’i ekonomik buhran bekliyor.

Metropol şehirler boşaltılacak.

Şehirde yaşam zor değil, imkânsız olacak.

Metropol şehirler küreselcilere lazım, boşalttıracaklar.

Küresel ekonomik krizi (Reset) çok yakında resmi olarak ilan edecekler!

Bugüne kadar izlediğiniz her şey İLİZYON.

Bugüne kadar dinlediğinizin her şey MASALDI.

Masal bitti ve uyanın!

Büyük tufanın arifesindeyiz.