Samanyolu Haber /Gündem / Elektriğe yeni zam geliyor /20 Haziran 2022 10:40

Elektriğe yeni zam geliyor

Elektriğe son gelen yüzde 25 zammın açıklandığı gün 16,37 lira olan doların 12 günde 17,12 TL’ye yükselmesi sonrası yeni zam beklentisi oluştu.

SHABER3.COM

Dolardaki sürekli artan yükseliş nedeniyle elektriğe yeni bir zammın daha yapılması bekleniyor.

Enerji uzmanı Çağada Kırım, Temmuz ve Ağustos aylarına dikkat çekerek "Tekrar bir zam yaparak farkı kapatacaklar" dedi.

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’ın haberine göre, Elektrik tedarikçisi karşılaştırma sitesi Encazip.com kurucusu Çağada Kırım, son gelen yüzde 25’lik zammın duyurulduğu gün 16.37 TL olan dolar kurunun aradan geçen 12 günde yüzde 4 değer kazanarak 17.12 TL’ye çıktığını hatırlattı.

Temmuz veya ağustos başında yeni zam beklediklerini duyuran Kırım, mesken abonelerinin şu anda elektriği yüzde 51 sübvansiyonlu şekilde ucuza kullandıklarını hatırlatarak, “Şu an maliyet 3.59 kuruş ama meskene 2.4 kuruştan veriliyor. Temmuz başında maliyet kurdan dolayı 4.79’a çıkacak. Yani mesken aboneleri maliyetten yüzde 100 daha ucuza kullanıyor olacak. Bu nedenle tekrar bir zam yaparak bu farkı kapatacaklar” dedi.

Elektriğe en son yüzde 25 oranında zam yapılmıştı.
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