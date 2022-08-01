Doların gözü kulağı enflasyonda: 24 yılın zirvesi bekleniyor

Veri gündemi yoğun hafta bugün 10.00'da yayımlanacak olan temmuz ayı imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ve 12.00'de yayımlanacak olan İstanbul enflasyon verileri ile başlayacak.







Haftanın devamında Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı temmuz ayı öncü dış ticaret ve çarşamba günü yayımlanacak olan temmuz ayı enflasyon verileri izlenecek.





Dış piyasalarda ise ABD imalat sanayi öncü göstergesi olan temmuz ayı ISM imalat endeksi saat 17.00'de yayımlanacak. Cuma günü yayımlanacak ABD tarım dışı istihdam verisi ise Fed'in para politikasının sıkılaşma hızı hakkında fikir verecek.





ENFLASYONDA YENİ ZİRVE BEKLENİYOR

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) temmuz ayında gerileyen akaryakıt fiyatlarına rağmen TL'deki değer kayıplarının devam eden etkileriyle aylık yüzde 2.9 artması yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan yüzde 80.5'e yükselmesi bekleniyor.





Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60.4'e yükselten TCMB yakın tarihin zirvesine tırmanan enflasyona ve diğer ülkelerin faizleri artırımlarına rağmen politika faizini yüzde 14'te tutmaya devam ediyor. Böylece kredi maliyetlerini düşürdüğünü belirten Merkez Bankası, zaman içinde yatırımların artacağını, ihracata bağlı olarak cari açığın kapanacağını ve böylece TL'nin toparlanarak enflasyonun düşeceğini düşünüyor.





TL SÜREKLİ DEĞER KAYBEDİYOR



Geçen yıl da yüzde 40 üzerinde değer kaybeden TL, nisan sonundan haziran sonunda BDDK kredi kısıtlama kararına kadar aralıksız değer kaybetmiş ve dolar/TL bu dönemde 14.8'lerden 17.5'e kadar yükselmişti.





BDDK kararıyla kur haziranın son haftasında 16'ya kadar geriledikten sonra tekrar neredeyse aralıksız değer kaybetmeye başladı ve 18 seviyesine yaklaştı. TL son haftalarda her gün yüzde 0.3-0.5 değer kaybetti.







Geçen haftayı 17.92 seviyesinden tamamlayan dolar/TL bu sabah saat 09.04'te 17.9450/17.95 seviyesinden güne başladı. Dolar/TL tarihi zirvenin görüldüğü 20 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyelerde seyrediyor.





Bu verilere göre TL'nin dolar karşısında nisan başından beri değer kaybı yüzde 17.2, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 26.5 oldu.





Piyasalarda ayrıca bugünlerde başlayan ve Ağustos'ta yaklaşık 20 milyar dolar değerinde tahmin edilen, kur korumalı mevduat (KKM) dönüşlerinin yeni döviz talebi yaratıp yaratmayacağı da izleniyor. KKM'nin kurumsalların dövizden TL'ye geçerek açtığı mevduattan oluşan bölümü TCMB'nin sorumluğunda ve rezervlere yıl başında önemli bir katkı sağladı. Ağustosta ilk kez geri dönecek KKM tutarı TCMB'nin sorumluluğunda olan bölümü yaklaşık 18 milyar dolar.





Uluslararası piyasalardan borçlanma maliyetinin de bir göstergesi olan Türkiye'nin beş yıllık dış borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyeti (CDS) geçen hafta 880 baz puanın üzerine çıkarak tarihi zirveye yaklaşmasının ardından art arda iki seansta keskin şekilde düşerek cuma günü 812/827 baz puandan kapandı.