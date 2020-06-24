Samanyolu Haber /Gündem / Dönemin Ankara başsavcısından 15 Temmuz itirafı: O geceye kadar belge bulamadık! /24 Haziran 2020 10:38

Dönemin Ankara başsavcısından 15 Temmuz itirafı: O geceye kadar belge bulamadık!

15 Temmuz sürecinde Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olan Yargıtay Üyesi Harun Kodalak’ın, ‘sözde darbenin neden yapıldığına yönelik’ yaptığı itiraf gibi açıklama dikkat çekiyor.

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

15 Temmuz’dan kısa bir süre önce yayınlanan Hizmet Hareketi’ne yönelik ‘Çatı İddianamesi’nde, silaha yönelik bir delil bulamadıklarını itiraf eden Kodalak, “Bu argümanları doyurucu çok belge ve bilgi bulamadık. Ama 15 Temmuz gecesi bizim kamuoyuna çok inandıramadığımız silahlı terör örgütü unsurunu kendi kendilerine deşifre ettiler.” diyerek sözde darbenin ne amaçla yapıldığını açıkladı.
 
Sosyal medyada tekrar gündeme gelen ve 2017’deki 15 Temmuz’un yıl dönümünde, Habertürk’te yayınlanan röportajında Kodalak şunları söylemişti:

“15 Temmuz’dan birkaç gün önce biz ‘Çatı İddianamesini yayımladık. Bizim teknik olarak bir sıkıntımız vardı. Biz birçok kesimi bunların silahlı bir terör örgütü olduğunu inandıramıyorduk. İddianamemizde de bu argümanları doyurucu çok belge ve bilgi bulamadık. Ama 15 Temmuz gecesi bizim kamuoyuna çok inandıramadığımız silahlı terör örgütü unsurunu kendi kendilerine deşifre ettiler.”

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Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

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