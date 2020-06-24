Samanyolu Haber /Gündem / Güreşçi Rıza Kayaalp de Spor Bakanlığı'na müşavir oldu /24 Haziran 2020 10:39

Güreşçi Rıza Kayaalp de Spor Bakanlığı'na müşavir oldu

Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan Spor Müşavirliğine, olimpiyat ikincisi ve Dünya ile Avrupa şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp atandı.

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Diğer atama Kararlarına göre, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Aksoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Semih Aktekin, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgut Özkan atandı.

Millî Güreşçi Rıza Kayaalp, Ermenilere ve Yunanlara karşı ırkçı ifadeler kullandığı için FILA tarafından 6 ay müsabakalardan men cezası almasıyla gündeme gelmişti.

Twitter hesabından 2013 yılında Gezi Parkı eylemlerini Ermenilerin ve Yunanların çıkardığını, eylemcilerin Ermeni olduğunu yönünde paylaşımlarda bulunmuş, gelen tepkiler üzerine tweet'lerini silmişti. Eylemciler için kullandığı, “Ermenilere bıraktınız meydanı, Allah belanızı versin eylemci çapulcular” ifadeler tartışma konusu olmuş, bu tutumu basında da geniş yankı bulmuştu.

FILA Başkanı Nenad Lalovic de Kayaalp'in ifadelerinin "şok edici" olduğunu belirtmişti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı ve eski AKP milletvekili Hamza Yerlikaya ise tweet'lerin ırkçı olmadığını, sadece görüş belirttiğini, verilen cezanın hukuksuz olduğunu, atılan tweet'lerin Kayaalp tarafından atılmadığını belirtmişti. Ancak Kayaalp tweet'lerin yanlış anlaşıldığını ifade etmişti.

FILA, cezayı 2013 Dünya Güreş Şampiyonası'ndan sonraya ertelemiş, şampiyona bitişinde başlayan cezası, 6 ay içinde uluslararası turnuva olmadığı için Kayaalp'i etkilememişti.
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