Samanyolu Haber /Gündem / Dövizde yükseliş sürüyor: Euro haftayı tarihi rekor ile kapattı /14 Ağustos 2020 18:55

Dövizde yükseliş sürüyor: Euro haftayı tarihi rekor ile kapattı

Saat 14.44'te dolar 7.3787 TL Avro ise 8.7192 TL seviyesine yükseldi. Gün içinde Avro 8,7379 ile tarihi rekor seviyeye yükseldi. Avro en son 10 Ağustos'ta 8,7373 TL olan zirveyi de aşmış oldu.

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Dolar/TL kuru haftanın son işlem gününe güçlü başladı. 7.2984 ile 7.37 TL seviyeleri arasında dalgalanmasının ardından Perşembe gününü yatay seyirle kapatan kur bugün yükselişe geçti.

Kurban Bayramı'nın ardından geçen hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyerek 7 seviyesini aşan kur, rekor kırmıştı. Kurdaki yukarı yönlü sert hareketin ardından Merkez Bankası, likidite azaltıcı önlemler açıkladı.

Dolar karşısında yıl başından bu yana kaybı yüzde 23'ü bulan Türk Lirası, Bloomberg tarafından takip edilen 24 gelişen piyasa parası arasında en fazla değer kaybeden üçüncü para oldu.


Dolar/TL kurunda bir aylık tarihi volatilite yüzde 15.17, ima edilen volatilite yüzde 22.14 oldu.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayı cari işlemler dengesini ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretimi endeksini açıkladı.

Buna göre sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgını sürecinde normalleşme döneminin başladığı Haziran'da aylık bazda yüzde 17.6, yıllık bazda yüzde 0.1 arttı. Cari işlemler dengesi Haziran'da 2.93 milyar dolar ile beklentinin altında açık verdi.

Avro 8,7379 ile tarihi rekor seviyeye yükseldi. Avro en son 10 Ağustos'ta  8,7373 TL olan zirveyi de aşmış oldu.

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