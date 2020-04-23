Samanyolu Haber /Gündem / DSÖ’den flaş aşı açıklaması: 6 aşıda umut veren gelişme /23 Nisan 2020 12:51

DSÖ’den flaş aşı açıklaması: 6 aşıda umut veren gelişme

Birleşmiş Milletler çatısında altında çalışan Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında 83 corona virüsü aşısının geliştirildiğini duyurdu. Örgüt tarafından yapılan açıklamada, "6 aşıda insan üzerinde denemeler başladı" ifadesi kullanıldı.

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Bloomberg’in okurlarına aktardığı haberde Dünya Sağlık Örgütü’nün corona virüsü ile ilgili aşı açıklamalarına yer verildi.

Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında corona virüsüne karşı 83 farklı aşı için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Farklı üreticilerin ve bilim insanlarının birbirlerinden bağımsız olarak aşı geliştirmek için “yarışa başladığı” ifade edilirken, “Bu aşı süreçlerinden 6’sından insan üzerinde klinik testler başladı. Bu 6 potansiyel aşıdan 3’ü Çin’de geliştiriliyor” bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

Dünya Sağlık Örgütü 13 Nisan’da yaptığı açıklamada dünya çapında 70 ekip ve şirketin aşı geliştirmek için çalıştığı belirtilmişti. 10 gün önce yapılan açıklamada geliştirilen 3 aşının insanlar üzerinde test edilmeye başlandığı aktarılmıştı.
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